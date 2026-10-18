Dos proyectos asturianos, seleccionados para el mercado de Abycine Lanza en Albacete

Cartel de una de las películas seleccionadas. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte llevará dos proyectos audiovisuales asturianos a Abycine Lanza, el mercado profesional del Festival Internacional de Cine de Albacete, que celebrará su undécima edición del 20 al 23 de octubre.

El largometraje Turtle blues, de Asur Fuente, y el cortometraje Mal de güeyu, de Marta González Gallego, han sido seleccionados en la primera convocatoria del apartado Cine d'Asturies.

La iniciativa, promovida por el Gobierno del Principado, permitirá que los dos proyectos, todavía en fase de desarrollo, se den a conocer entre productores, distribuidores, agentes de ventas, programadores y otros profesionales del sector audiovisual.

Según ha indicado el Principado, para sus equipos, participar en este mercado supone una oportunidad de presentar sus historias, encontrar posibles colaboradores y explorar vías de financiación que les ayuden a dar el salto del proyecto a la pantalla.

'Turtle blues', del cineasta Asur Fuente, es un largometraje producido por la empresa asturiana Báltico que busca financiación tanto en España como en el extranjero.

La película cuenta la historia de una joven camionera asturiana, aspirante a actriz, radioaficionada y amante del blues, que emprende un viaje a Italia acompañada de su tortuga para realizar una mudanza. Lo que parecía un encargo más se complica cuando descubre que, entre los objetos que transporta, viaja una polizona que cambiará sus planes. Esta historia de carretera, a medio camino entre la comedia y el drama, habla de la soledad, de quienes viven en permanente tránsito y de la importancia de encontrar compañía cuando menos se espera.

El proyecto participará en Impulso CMM Desarrollo 2026, un programa respaldado por Castilla-La Mancha Media que ofrece a los equipos formación, asesoramiento y encuentros con profesionales de la industria.

Por su parte, 'Mal de güeyu' es un cortometraje de ficción de Marta González Gallego, producido por Marta F. Crestelo (Freews), seleccionado para participar en la segunda edición del Premio Talento RTVE-Abycine al Mejor Proyecto de Cortometraje.

La directora parte de su propia experiencia para construir una historia que mezcla terror, fantasía, sexualidad y folclore asturiano. Su protagonista, Leticia, es una joven que, desesperada por superar una disfunción sexual, acude a una peculiar bruja para que le pase el agua. Sin embargo, el ritual acaba enfrentándola a una transformación tan íntima como monstruosa.

'Mal de güeyu' participará en la Zona Corto Pro de Abycine Lanza, donde su equipo presentará el proyecto ante un jurado y profesionales nacionales e internacionales. El premio al que opta contempla la adquisición de los derechos de emisión del cortometraje ganador por parte de RTVE, su difusión en RTVE Play y su estreno en España en la sección oficial de cortometrajes del festival del próximo año.

La convocatoria Cine d'Asturies en ABYCINE Lanza abre una nueva vía para que los profesionales del audiovisual asturiano puedan presentar sus proyectos en uno de los espacios de encuentro de la industria cinematográfica independiente.