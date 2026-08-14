Ecologistas alertan de contaminación fecal en la playa de La Franca, en Ribadedeva

La Franca - COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIES

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha informado este viernes de que la playa de la Franca en Ribadedeva vuelve a estar contaminada, tras aparecer contaminación por Escherichia coli. Según el colectivo, así lo confirmarían los datos de la web de la calidad de aguas de las playas asturianas del Gobierno asturiano, que sigue poniendo a la playa como Pendiente de Confirmación, cuando la analitica da "contaminada".

Desde la asociación señalan que la Consejería de Salud del Gobierno de Asturias debería especificar ya que ese agua no es recomendable para el baño y que el Ayuntamiento de Ribadedeva tendría que advertir a los usuarios del riesgo del baño en las aguas.

"Nos preocupa este grave problema que perdura en el tiempo y que vuelve todos los veranos a sacar el grave problema de vertidos y mal saneamiento de esta zona de Ribadedeva", lamentan desde Coordinadora.

La presencia de Escherichia coli en las playas es el principal indicador de contaminación fecal en el agua. Los ecologistas explican que su origen suele estar asociado a vertidos de aguas residuales, fallos en el saneamiento. "Si ingieres agua contaminada por esta bacteria, el mayor riesgo es sufrir problemas gastrointestinales", han señalado.

Añaden que en las aguas de baño asturianas solo se controlan dos parámetros microbiológicos (Enterococo intestinal y Escherichia coli), el resto de contaminantes posibles no se controlan.