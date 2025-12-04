Ecologistas piden la paralización de la tala de árboles en Cueva de Caldas

Zona de la tala - COORDINADORA ECOLOGISTA

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido este jueves una nota de prensa en la que reclama la paralización de la tala de árboles en Cueva de Caldas, en Oviedo.

Según han explicado desde la organización, el Gobierno del Principado habría reconocido que la tala de árboles en el entorno de la reserva natural parcial no tiene autorización del Servicio de Espacios Naturales.

La Reserva Natural Parcial de la Cueva de las Caldas, está entre las localidades de Priorio y las Caldas. Recuerdan desde Coordinadora que la tala proyectada afectaría a una superficie 3.232 metros cuadrados de la reserva, donde "están prohibidas las actividades forestales de cierta intensidad, como las previstas con la tala masiva del bosque autóctono".

Desde la Coordinadora Ecoloxista exigen que se respete el arbolado autóctono de la reserva y que el arbolado del entorno de la misma, en caso de talarse, se haga extremando la protección del espacio para evitar filtraciones que puedan dañar los valores naturales de la Reserva.

"En Asturias son habituales las talas forestales ilegales de árboles autóctonos, que se realizan sin las autorizaciones correspondientes con la complicidad del Principado, que no sanciona estos hechos a pesar de importante impacto negativo que tienen sobre la biodiversidad de los bosques", señalan.