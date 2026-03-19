Ecoloxistes estudia presentar un recurso para conocer si Trubia utiliza componentes israelíes en los vehículos Dragón

La portavoz de Ecoloxistes n'Aición d'Asturies, Beatriz González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha anunciado este jueves que sopesa presentar un recurso contencioso administrativo para conocer si la Fábrica de Armas de Trubia trabaja con elementos de defensa procedentes de Israel para la fabricación de los vehículos Dragón 8x8.

Según ha explicado su portavoz, Beatriz González, la organización ya solicitó al Ministerio de Economía datos sobre la posible importación de componentes israelíes para los vehículos Dragón y la exportación de vehículos a Letonia que incluyen estos elementos.

González ha comentado que dicha petición buscaba aclarar si las exportaciones a Letonia contaban con autorización y eran compatibles con la aplicación del Real Decreto que prohíbe el comercio de armas con Israel.

El Ministerio denegó el acceso a los documentos, argumentando que las actas de la Junta Interministerial que evalúa estas solicitudes son "secretas" y que, incluso documentos no clasificados formalmente pueden limitar su acceso por motivos de defensa o seguridad nacional.

Ante esta negativa, González ha anunciado que Ecoloxistes n'Aición está valorando recurrir por vía contencioso-administrativa para intentar obtener la información solicitada.