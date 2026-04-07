Economía.- Seresco aspira a 90 millones de ingresos y 15,8 millones de Ebitda en 2028 con un crecimiento anual del 8-10%

Archivo - El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez. - SANTI BURGOS - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seresco, compañía española especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital, ha presentado su Plan Estratégico 2026-2028, en el que proyecta alcanzar en 2028 unos ingresos de entre 84 y 92 millones de euros, con un objetivo central de 90 millones de euros de importe neto de la cifra de negocio (INCN), y un Ebitda ajustado de hasta 15,8 millones, lo que supondría un crecimiento anual compuesto del 16,5%.

La hoja de ruta persigue consolidar a la empresa como una organización rentable, resistente y con alta capacidad de crecimiento, apoyándose en un modelo sólido, diversificado y con una fuerte base de ingresos recurrentes.

El nuevo plan toma como punto de partida los resultados de 2025, ejercicio en el que Seresco alcanzó una facturación de 56,3 millones de euros, un 5% más que el año anterior, y registró un Ebitda ajustado de 10 millones, con un margen del 17%, lo que la sitúa entre las compañías tecnológicas más rentables del mercado nacional. Según la compañía, estos datos refuerzan su capacidad para abordar una nueva etapa de crecimiento sostenible y mejorar progresivamente sus márgenes operativos.

El Plan Estratégico 2026-2028 se apoya en tres grandes palancas de crecimiento: el impulso del crecimiento orgánico en verticales de alto margen, como la ciberseguridad o la transformación digital, con más servicios y estrategias de 'cross selling' sobre la base actual de clientes; un crecimiento inorgánico disciplinado, mediante adquisiciones selectivas con participaciones mayoritarias superiores al 75%, orientadas a sumar capacidades tecnológicas, generar sinergias inmediatas y elevar el nivel de especialización; y una mayor internacionalización, con expansión progresiva en Centroeuropa y Latinoamérica y consolidación en la Península Ibérica.

El consejero delegado de Seresco, Carlos Suárez, subraya que la hoja de ruta se apoya en ingresos recurrentes, flujos de caja predecibles y una base de clientes fidelizada por la calidad del servicio, combinados con una estrategia de adquisiciones complementarias y expansión internacional, todo ello sustentado en la mejora de procesos y en la aplicación de nuevas tecnologías como el gobierno del dato y la inteligencia artificial. El directivo sostiene que este enfoque incrementará la productividad y optimizará productos y servicios, en línea con la trayectoria histórica de la compañía y su compromiso de seguir creando valor en los próximos años.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La innovación tecnológica constituye otro de los ejes del plan, con la aceleración de la integración de la inteligencia artificial en procesos internos y servicios para aumentar la eficiencia operativa, automatizar tareas repetitivas y ofrecer soluciones más ágiles y precisas.

Seresco aplica estos avances en áreas clave como Gestión de Personas, que supone el 32,7% del negocio, y Gestión de Infraestructuras TI, con un 21,5%, además de reforzar capacidades en ciberseguridad, lo que le permite avanzar hacia un modelo más eficiente, escalable y orientado a servicios de alto valor.

La compañía resalta que este plan refuerza su atractivo para el mercado y los inversores, apoyado en más de medio siglo de trayectoria y relaciones estables con clientes, una elevada proporción de ingresos recurrentes y flujos de caja predecibles, potencial de mejora de márgenes gracias a la eficiencia operativa y al uso intensivo de tecnología, oportunidades de crecimiento inorgánico en un mercado tecnológico fragmentado y un enfoque financiero prudente, orientado a la creación de valor sostenible.