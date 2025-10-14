EDP abre las candidaturas para su nuevo programa de formación profesional para personas con discapacidad

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

EDP ha abierto el plazo de inscripción para el programa RiseAbility, una iniciativa que tiene como objetivo capacitar a personas con discapacidades, visibles o invisibles, ayudándoles a superar las barreras existentes en el acceso al mercado laboral. El plazo de inscripción está abierto desde el 13 de octubre, hasta finales de mes, y el programa se desarrollará del 10 de noviembre al 19 de diciembre.

Según ha indicado la compañía en nota de prensa, con el lanzamiento de esta iniciativa, EDP "refuerza su compromiso de crear un entorno de trabajo más inclusivo y que promueva la diversidad". El programa, principalmente online para garantizar una accesibilidad total, se estructura en seis etapas.

En la primera etapa, el programa se centrará en el autoconocimiento, para que los participantes identifiquen sus puntos fuertes y definan objetivos de desarrollo. En la segunda etapa, el objetivo será desarrollar competencias clave como la gestión del tiempo, la productividad y la gestión de las expectativas en el lugar de trabajo. En la tercera, los participantes tendrán la oportunidad de acompañar a profesionales de EDP en una experiencia práctica en un entorno profesional.

En la cuarta etapa, la atención se centrará en la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la gestión de tareas, con comentarios personalizados. En la quinta y penúltima etapa, se animará a los participantes a explorar el networking, desarrollar su marca personal y aprovechar las oportunidades de mentoría. En la última etapa, el objetivo será preparar a los participantes para el mercado laboral, mediante simulaciones de entrevistas, revisión de currículos y estrategias eficaces de búsqueda de empleo.

EDP ha tratado de "reforzar su compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades, demostrando su implicación con la contratación y el desarrollo profesional de personas con discapacidad".