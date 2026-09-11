EDP instala una caldera eléctrica de 2,7 MW en una planta de Paper Prime en Portugal

Caldera eléctrica - EDP

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

EDP y Paper Prime han puesto en marcha un proyecto novedoso de electrificación del calor industrial en Portugal, mediante la instalación de una caldera eléctrica de 2,7 megavatios (MW) en la planta industrial de Paper Prime, en Vila Velha de Rodão.

Esta solución permite sustituir parte del consumo de gas natural por electricidad en la producción del vapor necesario para el proceso industrial, lo que contribuye a la descarbonización de uno de los componentes más exigentes desde el punto de vista energético de la industria del papel, según han informado desde EDP.

Paper Prime produce y comercializa anualmente más de 33.000 toneladas de productos de papel tisú para los mercados nacionales e internacionales. La empresa funciona las 24 horas del día y requiere un uso continuo de vapor, lo que convierte la generación de calor en un componente crítico de la operación.

Cuando se activa la caldera, Paper Prime se beneficia de un precio competitivo en comparación con los precios del gas natural. Esta flexibilidad reduce la exposición a la volatilidad de los mercados y permite utilizar la electricidad en períodos más favorables, sin comprometer la continuidad y la seguridad del proceso industrial.

Durante el primer semestre de 2026, el precio medio de la electricidad en el mercado ibérico fue inferior al del gas natural durante más de la mitad del tiempo, lo que permitió a la unidad industrial funcionar, en la producción de vapor, aproximadamente el 50 % del tiempo en modo 100 % eléctrico.

La posibilidad de alternar entre las dos fuentes de energía permite adaptar el funcionamiento a las condiciones del mercado, conciliando los beneficios medioambientales y económicos, indican desde EDP.

La compañía ofrece esta solución a través de un modelo 'Heat-as-a-Service', en el que la compañía eléctrica asume la inversión inicial, así como la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la caldera eléctrica.

De este modo, Paper Prime puede beneficiarse de una tecnología de electrificación del calor sin necesidad de inversión inicial, lo que reduce una de las barreras para la adopción de soluciones de electrificación en la industria.

"La descarbonización de la industria no se logra mediante una única solución, sino a través de diversas tecnologías adaptadas a las necesidades y a la realidad operativa de cada empresa. La producción de calor sigue siendo uno de los grandes retos de la transición energética de la industria y, con Dual Heat, ofrecemos una solución que permite electrificar los procesos de forma progresiva y flexible, reduciendo las emisiones sin comprometer la continuidad operativa ni la competitividad de las empresas", ha afirmado el responsable de Client Solutions en Iberia para el grupo EDP, António Araújo.