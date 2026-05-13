EDP pide acelerar la inversión en red eléctrica y advierte de un "cuello de botella" para la transición energética

El presidente de la Fundación EDP, Manuel Menéndez y el consejero delegado de EDP España, Duarte Bello en la Sede de Presidencia. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de EDP España, Duarte Bello, ha reclamado este martes en Oviedo acelerar el refuerzo de la red eléctrica en Asturias al considerarla un "cuello de botella" para la transición energética y el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Lo ha hecho este miércoles tras una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a la que ha acudido acompañado por el presidente de la Fundación EDP, Manuel Menéndez. Según ha explicado, se ha tratado de un encuentro de carácter institucional y de presentación tras el reciente nombramiento del directivo.

En su primer encuentro con los medios tras asumir su nuevo cargo, Bello ha señalado que la reunión ha servido para trasladar los objetivos de la compañía en Asturias y reforzar su estrategia en la comunidad, que ha definido como "un punto estratégico para el grupo".

En su intervención ha subrayado el compromiso inversor de la empresa y su intención de "seguir desbloqueando capacidad de conexión a la red en Asturias para privilegiar nuevo consumo en la región para la industria y para los clientes".

PROYECTOS ENERGÉTICOS EN ASTURIAS

Preguntado por la situación de los proyectos energéticos en la comunidad, el consejero delegado ha indicado que en Asturias "uno de los proyectos más valorados" es el de Aboño, aunque ha vinculado su desarrollo a la existencia de "apoyo regulatorio" y a un marco que aporte "previsibilidad" para la inversión y el consumo de gases renovables.

Ha añadido que, en el contexto actual, "no hay condiciones para seguir con la inversión en el momento", si bien ha defendido mantener abierta esta opción a futuro.

Sobre la central térmica de Soto de Ribera, el directivo ha confirmado que EDP España ha solicitado la licencia para la reconversión del grupo 3 a gas y que el proyecto se encuentra en fase de análisis técnico y económico, con una decisión prevista a lo largo de este año o a principios del próximo.

En paralelo, ha lamentado que su propuesta para el proyecto de central hidroeléctrica de bombeo en Tineo quedase en segunda posición en el concurso de acceso a red, y ha considerado la posibilidad de trabajar en este proyecto surge de nuevo la volverán a analizar.

Por último, en relación con la red eléctrica, Bello ha considerado "urgente" acelerar la inversión al entender que constituye un "cuello de botella para la transición energética". Ha señalado que en Asturias existe una "limitación estructural" de conexión desde hace 20 años y ha pedido mayor capacidad para facilitar nuevas inversiones industriales.