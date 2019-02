EDP presenta la segunda edición del concurso musical EDP Live Bands en España

Publicado 13/02/2019 12:24:38 CET

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

EDP lanza por segundo año consecutivo el concurso musical EDP Live Bands. Tras el éxito del año pasado en España y su gran acogida en Portugal desde 2014, y en Brasil desde 2016, el concurso promovido por la energética impulsa, una vez más, la música de grupos aficionados que quieren labrarse un nombre en el panorama musical.

El concurso está destinado a grupos de todos los géneros musicales, siempre que no mantengan vínculos comerciales con sellos discográficos. Los grupos españoles ya pueden inscribirse, hasta el 20 de marzo, en la web del concurso edplivebands.edp.com/espana.

Tienen que presentar un tema inédito para participar. Las votaciones populares en esta primera fase estarán abiertas hasta el 4 de abril a través de la web. Las más votadas, junto con las seleccionadas por un jurado de expertos, pasarán a la siguiente fase: la semifinal.

Durante esta segunda fase del concurso, que se desarrollará entre el 9 y el 29 de abril, tendrán lugar las votaciones que decidirán las bandas que llegarán a la gran final, que se celebrará el 18 de mayo en la sala madrileña Cool, a modo de concierto, donde se elegirá el ganador de esta segunda edición española. Además, las bandas vencedoras de los tres países -España, Portugal y Brasil- tendrán la oportunidad de actuar en directo en el Festival NOS Alive de Lisboa 2019 y de grabar su primer álbum con Sony Music.

El año pasado, el concurso finalizó con la banda manchega "Vermú" como vencedora. Los integrantes tocaron dos temas propios en el Teatro Barceló que encandilaron al jurado y les permitieron expandir su carrera musical, con la actuación en el NOS Alive de 2018 (Su historia aquí: https://www.youtube.com/watch?v=9tmOdfsMzl4).

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2014, EDP ha impulsado a más de 6.500 grupos, potenciando sus carreras musicales con actuaciones en festivales de gran proyección internacional y grabaciones de discos.

En la primera edición española participaron más de 340 bandas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Everything is New y Sony Music, y de Mondo Sonoro como media partner. Además de apoyar el concurso, los colaboradores formarán parte del jurado. Esta iniciativa refuerza el papel de EDP como la energía oficial de la música y su apuesta por promover la música nacional e internacional. El Reglamento del concurso puede consultarse en la web: edplivebands.edp.com/espana.