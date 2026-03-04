EDP reconoce el compromiso de sus empresas colaboradoras con la prevención y la seguridad

Jornada de EDP sobre el compromiso de sus empresas colaboradoras con la prevención y la seguridad - DANI MORA - EDP

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

EDP ha organizado una jornada en su sede corporativa de Oviedo centrada en la prevención y la seguridad en la actividad de distribución de energía eléctrica. El objetivo de la sesión, que ha reunido a más de 350 profesionales de más de 30 empresas colaboradoras, así como a empleados de la propia compañía, ha sido presentar los resultados en seguridad del último año, reconocer las mejores prácticas y compartir experiencias para contribuir a un mejor desempeño en estas materias.

Durante la jornada, EDP ha reconocido la labor preventiva y de seguridad de varios empleados de la compañía y de las empresas que colaboran en la actividad de distribución, que destacan "por su excelencia en seguridad y buenas prácticas". Según ha indicado la compañía en nota de prensa, en la jornada participó el CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez, quien destacó que "todo trabajo que realicemos debe partir de la misma premisa: si no es seguro, no se hace. La prevención y la seguridad deben ser siempre nuestra prioridad ante cualquier situación".

Las empresas Proeste y BELS realizaron presentaciones sobre su desempeño en prevención y seguridad, aportando su visión y experiencia. La jornada contó también con la intervención de Alberto Ayora, coronel de Operaciones Especiales en la reserva y experto en riesgos críticos, quien ofreció una exposición centrada en la gestión de escenarios de alta complejidad.

En España, EDP desarrolla su actividad de distribución eléctrica a través de tres distribuidoras: Begasa, E-Redes y Viesgo. En total suma más de 53.000 kilómetros de redes eléctricas y 1,4 millones de puntos de suministro. La jornada "ha reafirmado la apuesta de EDP y sus empresas colaboradoras por una cultura de prevención y seguridad, consolidando la innovación y la proactividad como pilares fundamentales para la mejora continua en el sector".