Educación se compromete a negociar "dentro de la norma" nuevas bases para abordar la situación de interinos de FP

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Lydia Espina, se ha comprometido este jueves en la Junta General a negociar "dentro de la norma" nuevas bases para abordar la situación del personal interino de Formación Profesional.

"Vamos a negociar de nuevo el acuerdo de interinos, pero llevará un tiempo", ha señalado en respuesta a una pregunta de Vox en sede parlamentaria, al tiempo que ha remarcado que "en ningún momento" se dijo a los profesores técnicos de FP "que no iban a trabajar a lo largo del año, ni muchísimo menos".

La consejera ha afirmado que en una reunión se les dijo que se preveía que "iban a trabajar a lo largo del año por estas listas que van a ir cubriendo y que van a ir saliendo plazas". "Y que trabajaríamos en otras alternativas", ha añadido, asegurando que es en lo que están "trabajando" en su departamento.

De este modo ha respondido a una pregunta parlamentaria del diputado de Vox Javier Jové Sandoval para saber si el Principado tiene "ya" una solución para los profesores interinos de Formación Profesional", lamentando falta de "voluntad política" por parte del Principado. Además, ha advertido de que preguntará en todas las comisiones de Educación mientras no se solucione el problema.

Espina ha reiterado que la Administración "lo que tiene que hacer es velar porque se cumpla la normativa vigente". Por ello, argumenta que cualquier reforma debe hacerse "dentro de la norma".

Por otra parte, respondió a dos preguntas de la diputada del PP Gloria García relativas a transporte escolar y asignación de auxiliares educativos.

En concreto, García quiso saber si el Principado va a proporcionar transporte escolar a los dos alumnos de La Mudrera que en la actualidad no disponen de él. La consejera explicó que las mediciones del Consorcio de Transporte indican que no tienen derecho a transporte gratuito por residir a menos de 1.500 metros del centro educativo, aunque añadió que al haber plazas disponibles podrían pagar para utilizar el servicio.

La diputada del PP ha insistido en que el camino "que recorrerían los niños" es de 1.694 metros según "una medición con odómetro", por lo que entiende que tendrían "derecho" al servicio gratuito de transporte.

No obstante, la consejera ha reiterado que se geolocalizaron "una a una las direcciones del alumnado en La Mudrera y las conclusiones que alcanzaron es que estaban por debajo de los 1.500 metros". "Por tanto el alumnado al que se refiere no tiene derecho a transporte gratuito", remarca, recordando que "el alumnado que no tiene derecho al servicio de manera gratuita, excepcionalmente, podrá usar el servicio previo pago del servicio si hay plazas libres. Esa posibilidad existe", indica.

Respecto a la pregunta del PP sobre si la Consejería "va a recuperar el auxiliar educativo a jornada completa la alumna que cursa el título de FP 'Administrativo y Finanzas' en el IES Galileo Galilei de Navia, Lydia Espina respondió afirmativamente.

"Hoy es 19 de octubre y la plaza ya está creada porque primero hay que crearla y luego hay que sacarla. "La auxiliar educadora firmará mañana si todo va bien", ha comentado, calculando que se pueda incorporar al centro el próximo lunes.

Al respecto, la diputada del PP ha ironizado con la coincidencia temporal entre la resolución de la situación y la comparecencia parlamentaria de la consejera. "Me daba en el corazón que esto se arreglaba entre ayer y hoy porque ya es la segunda vez que me pasa", dijo.