Educación plantea la creación de un banco de materiales pedagógicos para uso de toda la comunidad

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno asturiano ha informado este martes de que ha celebrado tres reuniones consecutivas con los comités de direcciones de Infantil y Primaria, Secundaria y los representantes de la enseñanza concertada para preparar el primer trimestre del nuevo curso escolar e informar también de los primeros avances dentro del pacto 'Asturias Educa' para la mejora de la enseñanza pública.

La consejera Eva Ledo, acompañada de sus directores generales, ha propuesto la creación de un banco de materiales pedagógicos en el que se ponga al servicio de toda la comunidad educativa aquellas herramientas o contenidos multimedia de éxito que hayan sido empleados en algún centro. Para ello, se ha pedido a las direcciones que realicen sus propias aportaciones.

Además, se ha planteado elaborar modelos de programaciones o de documentos que queden también a disposición de la comunidad escolar, para reducir la parte administrativa en los centros; o la creación de grupos de trabajo para el desarrollo de diferentes normas.

Otro asunto abordado en la reunión ha sido el apartado formativo. La consejería ha anunciado nuevos cursos de competencia digital docente, del programa de Tutoría Entre Iguales (TEI) de prevención del acoso escolar o de formación de funcionariado en prácticas. Este último, obligatorio, combinará las clases presenciales con las virtuales.

Los comités de direcciones de la enseñanza pública pasarán a mantener reuniones con una periodicidad mensual para poder realizar un mayor seguimiento de los diferentes asuntos.

En la reunión con los representantes de la enseñanza concertada, se han repasado las medidas acordadas con los sindicatos y la patronal para la mejora de la calidad educativa en esta red y de la necesidad de firmar el acuerdo.