Educación recibe 112 solicitudes de centros para implantarse en el programa TEI contra el acoso escolar

Archivo - Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha recibido 112 solicitudes de centros educativos para incorporarse este curso al programa Tutoría entre Iguales (TEI), una iniciativa dirigida a prevenir el acoso escolar mediante la participación activa del alumnado. El listado definitivo de centros admitidos, publicado hoy en el portal Educastur, incluye 16 institutos, dos colegios rurales agrupados (CRA), dos centros públicos de educación básica (CPEB), 68 colegios públicos y 24 concertados, lo que supone el 30% de los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria.

La adhesión al programa es voluntaria, si bien la circular de inicio de curso establece que todos los centros públicos y concertados deben disponer de un plan de prevención del acoso escolar supervisado por la Inspección Educativa. El Gobierno del Principado adquirió el programa TEI el pasado curso con el fin de impulsar la convivencia positiva y promover que el propio alumnado actúe como tutor de estudiantes más jóvenes, matriculados dos cursos por debajo. La consejería destaca que su eficacia está avalada por distintas evaluaciones internas y externas.

El curso 2025-2026 se dedicará a la formación y a la implantación inicial del programa entre el alumnado de cursos impares, mientras que en 2026-2027 se extenderá a los pares. La integración total del TEI se completará en 2027-2028, año en el que se prevé su plena consolidación. El despliegue incluye un proceso de seguimiento y evaluación continua a lo largo de los tres cursos, con la elaboración de memorias e informes que implicarán al profesorado, al alumnado y a los propios centros.

Tras la publicación de los centros adscritos, Educación elaborará ahora un calendario formativo que impartirá a comienzos de año el creador del programa, Andrés González Bellido, junto a su equipo. La formación constará de ocho horas distribuidas en tres sesiones matinales virtuales dirigidas a los equipos impulsores del TEI en cada centro, integrados por un coordinador --preferentemente el responsable de bienestar emocional-- y hasta tres docentes más. Las sesiones quedarán grabadas para facilitar su difusión entre el resto del profesorado.

La consejería prevé lanzar una nueva convocatoria el próximo año para incorporar a más centros educativos interesados en el programa.