Educación refuerza la atención a la salud mental y el bienestar emocional en los centros

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación refuerza el bienestar emocional y la salud mental en los centros al ampliar el acuerdo suscrito con el Colegio Oficial de Psicología del Principado (COPPA). Según indica el Gobierno asturiano, la colaboración con la entidad colegial ha permitido poner en marcha un servicio telefónico para situaciones de crisis, que ha atendido 51 llamadas desde su inicio en junio de 2024.

Ese acuerdo, que afronta su segundo curso académico, mantiene esta línea de contacto y contempla la extensión de las charlas formativas para profesorado de 5º y 6º de Primaria y las familias.

La consejería aporta este año 65.000 euros al COPPA con el objetivo de cuidar el clima de convivencia en los centros educativos, al tiempo que programa acciones formativas específicas dirigidas al profesorado.

También mantiene el protocolo establecido en la guía de promoción del bienestar emocional y prevención, detección e intervención ante la conducta suicida en los centros, elaborada junto a Salud.

La titular de Educación, Eva Ledo, se ha referido este sábado a esta colaboración con el COPPA durante su intervención en la inauguración de las VII Jornadas de Psicología Educativa, que este año llevan por título El bienestar psicológico como facilitador del proceso educativo. Propuestas de intervención.

"El bienestar emocional en los centros educativos es una prioridad para nuestro gobierno, por eso estamos trabajando con el colegio para acompañar a nuestro alumnado y ofrecer formación a docentes y familias, porque educar también es cuidar", dijo Ledo.

TELÉFONO DE ATENCIÓN

El teléfono directo de atención psicológica está disponible para el alumnado, el profesorado y el personal auxiliar de centros de enseñanza públicos y concertados. Las 51 llamadas recibidas se corresponden con el mes de junio de 2024, el curso completo 2024-2025 y hasta octubre del presente curso.

Las consultas telefónicas más recurrentes estaban relacionadas con conductas suicidas (36%) y crisis de ansiedad (20%). El resto respondía a cuestiones diversas como agresiones, conflictos entre compañeros, duelos o solicitudes de información.

Respecto al apartado formativo del acuerdo, el curso pasado se impartieron charlas a 3.300 personas, entre docentes de 64 institutos y colegios concertados que ofertan Secundaria, familias y tutores legales del alumnado.

La novedad del presente curso es que las charlas van dirigidas, prioritariamente, a docentes de 5º y 6º de Primaria en horario matinal, mientras que por la tarde se ofrece formación a las familias. Este sistema se mantiene respecto al año pasado por sus óptimos resultados. Entre septiembre y octubre, se han impartido charlas en veinte colegios y están programados otros 31 centros entre este mes y el próximo.

El Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2025-2026 contempla, entre sus ejes estratégicos, el impulso de entornos escolares que favorezcan el bienestar emocional y la salud mental de toda la comunidad educativa, a través de la prevención, la detección de necesidades y la intervención.