Educación reparte las tres unidades de cero a 3 años de Los Campos en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya

La consejera de Educación en el Principado de Asturias, Eva Ledo, tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS

Ledo augura que se cumplan los plazos para abrir el colegio de Nuevo Roces el próximo septiembre

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación en el Principado de Asturias, Eva Ledo, ha avanzado este lunes que, ante la imposibilidad de llevar a cabo e proyecto de Escuela Infantil en el colegio Los Campos debido a una serie de obras que ha habido que realizar, se van a habilitar, en su lugar, dos unidades en el colegio Rey Pelayo y otra en el Santa Olaya.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento gijonés.

Ledo ha explicado que, de esta forma, se reparten las tres unidades previstas entre los dos citados colegios donde, ha augurado, que van a tener "muy buena acogida". Con ello van a ser cuatro unidades en total las que abra la Consejería, al sumar a estas la del Colegio Asturias, la Escuela de Educación Infantil de Los Nuberinos, que ya está finalizada y se prevé su apertura para la primera quincena de noviembre.

En el caso de las tres nuevas unidades, ha apuntado que ahora van a realizar los proyectos y esperan poder iniciarlo a principios del próximo año. Las obras, según la consejera, se estima que duren unos cuatro meses.

Con respecto a la de Montevil, está adjudicada, por lo que está próximo el comienzo de la obra, con un plazo de ejecución de cuatro meses. En este caso, son cuatro unidades y está ya muy ultimado todo el procedimiento que se necesita para empezar con la ejecución de los trabajos.

Vinculado a ello, ha señalado que la integración de las escuelas de cero a tres ya existentes en la red del Principado lleva sus plazos, si bien la que se está construyendo del Llano, cuando se finalice la obra e inicie su actividad, va a empezar ya dentro de las escuelas autonómicas. Gijón, además, será, por población, una de las que entren dentro de los últimos plazos en la red de las 'Escuelines'.

Ledo se ha referido, también, al Colegio Público Nuevo Roces, que prevé que abra para el próximo curso 2026/2027. Sobre él, ha indicado que están ahora en pleno desarrollo de las obras, las cuales avanzan a un ritmo "adecuado", según la consejera.

Por otra parte, en la reunión han hablado también sobre la fachada del CIFP de Hostelería, que acaba de ser revisada y de la cubierta de fibrocemento del Colegio Público Begoña, donde acaban de terminarla.

También está a punto de ser adjudicada la reforma de la instalación eléctrica del IES Jovellanos y la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta. En este sentido, se prevé que antes de terminar el año den comienzo las obras, con una inversión que supera 1,2 millones de euros, aproximadamente.

En el caso del IES Fernández Vallín, los servicios técnicos del servicio de infraestructuras están valorando la contratación de un proyecto porque hay problemas que afectan a las cubiertas y, por otro lado, la mejora de accesibilidad que el centro también está ya tratando.

Ledo ha hecho valer el esfuerzo inversor de su Consejería en Gijón, con un monto total de más de 18,5 millones de euros entre lo que se está ejecutando y lo que ya se ha ejecutado a lo largo de estos años.

Ha incidido en que si se cuenta con que el colegio de Nuevo Roces se lleva más de 16 millones de euros, son dos millones de euros más en ejecución de obras, lo que ha considerado una cantidad "importante" para las infraestructuras de Gijón.

Preguntada sobre la queja de Moriyón sobre el dinero del Ayuntamiento empleado en obras que consideran competencia de la Consejería, sobre todo en el caso del Colegio de Educación Especial de Castiello, Ledo se ha remitido a la colaboración existente entre ambas instituciones a la hora de acometer mejoras o mantenimiento en los centros educativos.

"A veces hay ayuda por parte de un organismo para poder dar la respuesta educativa necesaria", ha apuntado, a lo que ha añadido que cree que entre la Consejería y el Ayuntamiento de Gijón hay "una buena sintonía y una buena colaboración".