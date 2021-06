Educación sigue confiando en que el IES La Fresneda esté listo este mes

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha dicho este martes que sigue confiando en que el nuevo instituto de La Fresneda, en Siero, esté listo a finales de junio, cuando está marcado el cumplimiento.

Suárez ha respondido a este asunto en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) tras ser preguntada por la diputada del PP Gloria García.

Según la dirigente asturiana, los informes que poseen es que el edificio está ejecutado al 95% por lo que confía en que esté culminado y en disposición de empezar para el próximo curso. Ya se ha creado el centro formalmente y se está seleccionando a un equipo directivo "con compromiso con las nuevas tecnologías".

Gloria García ha calificado de "inocencia" la actitud de la consejera, al confiar así en la empresa cuando en la construcción no existen aún ni ventanas. Así, ha recomendado a Suárez que tenga en cuenta otras alternativas, como la presencia cercana de un centro de estudios.

En ese momento la dirigente asturiana ha admitido que su equipo también tenía contemplada esa posibilidad. Además, ha anunciado que hará una visita a la instalación para comprobar el estado de la infraestructura.

En la sesión plenaria de este martes, García también ha preguntado a la consejera por las previsiones en el próximo curso 2021-2022 relativa a los refuerzos de profesorado necesarios para asegurar la calidad de la educación con presencialidad plena.

Suárez ha explicado que se están analizando todas las situaciones para ver si es necesario establecer algún refuerzo en algún centro, o dedicar más profesionales para atender a niños con necesidades especiales.

Fuera de esas dos líneas, tal y como respondió en una interpelación previa al portavoz de Foro, Adrián Pumares, el Gobierno asturiano no tiene previsto seguir contando con todos los profesores contratados con motivo de las necesidades de los momentos más duros de la pandemia.

Pumares había reclamado a la Consejera de Educación ampliar el contrato de los 754 docentes contratados para hacer frente a la situación ocasionada por la COVID-19, evitando que sean despedidos y prolongando sus contratos durante el verano.

"No podemos normalizar un gasto extraordinario siempre", le ha contestado Suárez, que ha insistido en que los recursos "son limitados" y que se trata de fondos públicos.

¿SALIDA DE LA CONSEJERÍA?

En su intervención previa, Pumares criticó los rumores relativos a que Carmen Suárez va a ser sustituida en su puesto como consejera de Educación. "No creo que filtraciones o confidencias a otros diputados se la mejor forma de preparar la marcha de nadie", lamentó Pumares.

Suárez, en su intervención, evitó referirse a ese asunto. Sí lo hizo a los deseos de recuperación que le transmitió Pumares, dado que ha tenido que ser intervenida de la vista y por ello portaba unas gafas oscuras durante el pleno. "Efectivamente, tendría que estar de baja. No sé lo que dirá mi oftalmóloga cuando me vea, quizás me interpelará también", ha bromeado.