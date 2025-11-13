Las educadoras de 0-3 asturianas salen a la calle para exigir mejoras al Gobierno asturiano

Manifestación de las educadoras de 0-3 frente a la Consejería de Educación - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Educadoras de 0-3 del Principado de Asturias han protagonizado este jueves una manifestación por el centro de Oviedo en la que han exigido al Gobierno asturiano mejoras en sus condiciones de cara a la configuración de la red pública de esa etapa.

"Eva, escucha; el 0-3 en lucha", han coreado las participantes, en referencia a la consejera de Educación asturiana, Eva Ledo. Consideran insuficiente la propuesta que la dirigente regional les ha hecho llegar hasta la fecha.

La movilización ha sido convocada por los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y Usipa. Este jueves llevan a cabo la primera de las tres jornadas de huelga que tienen prevista.

Laura Pérez (UGT), Laura González (CSIF), Tania Alonso (CCOO) y Leticia Celorio (Usipa) han coincidido en tildar de "éxito total" el seguimiento de la jornada de huelga, que sitúan en un 90 por ciento. Además han destacado en declaraciones a los periodistas el apoyo que han recibido por partes de las familias. También se han quejado de los servicios mínimos que se han impuesto, ya que los consideran excesivos.

Han comenzado concentrándose a las 12.00 horas frente a la Consejería de Educación justo el día que se cumple un año de la aprobación en Asturias de la ley por la que se establece la Red Autonómica de Escuelas Infantiles.

La movilización se ha desarrollado bajo el lema "Red sí, pero no así'. Han querido visibilizar las deficiencias existentes y reivindicar que se garantice la "dignidad" y la "calidad" educativa del primer ciclo de educación infantil.

A juicio de las organizaciones, la ley "cumple un año en pañales, casi no gatea y tampoco camina". Critican el lento desarrollo y las carencias en su implementación.

Los sindicatos exigen al Gobierno asturiano mejoras, sobre todo en lo que se refiere al calendario escolar y a su inclusión en la carrera profesional, el complemento económico que existe en Asturias.

Pero además, los sindicalistas han advertido que no van a tolerar pérdidas en los derechos que ya tienen. Es decir, si están en una escuela infantil que hasta ahora depende del Ayuntamiento y cobran una cantidad determinada, no van a consentir cobrar menos con el nuevo sistema. Si se les pretende obligar, están dispuestas a ir a los tribunales, según han explicado desde CSIF.

Consideran que, en vista de la "potencia" de la movilización de este jueves, la Administración, en concreto la Consejería de Educación, debería convocarles "a corto plazo" para llegar a un acuerdo. De momento sigue vigente la convocatoria de otras dos jornadas de huelga, los próximos días 20 y 27 de noviembre.