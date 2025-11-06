Educadoras infantiles piden más concreción en la propuesta de Educación para frenar la huelga

Concentración de trabajadoras de las escuelas infantiles de Asturias ante la Consejería de Educación. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las educadoras infantiles de Asturias se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Educación para reclamar mayor concreción a la consejera, Eva Ledo, sobre su propuesta para frenar la huelga del personal de estos centros educativos, prevista para los días 13, 20 y 27 de noviembre.

Las representantes sindicales del colectivo han enfatizado que, si bien ha habido un "acercamiento" con el Principado, este "no es suficiente". Educación propuso este lunes mejorar la dotación de personal en la red autonómica de escuelas infantiles que incluye la presencia de una pareja educativa por aula y una jornada laboral de siete horas, de las cuales hasta una diaria podría dedicarse a otras tareas propias de la actividad, al margen de la atención directa al alumnado.

La representante de UGT, Laura Pérez, ha explicado que la concentración de este jueves responde a la necesidad de hacer visible al colectivo de cara a la negociación con el Principado.

Desde CCOO, Tania Alonso ha señalado que las principales reivindicaciones de las trabajadoras son la estabilización de las trabajadoras que hasta ahora dependían de Ayuntamientos, que las interinas sigan trabajando con la bolsa de méritos que se iba a crear, un calendario, la pareja educativa y las horas complementarias tanto dentro como fuera del aula.

La representante de USIPA, Leticia Celorio, ha agregado que uno de los escollos a superar es el reconocimiento de la categoría del grupo B a las profesoras de las escuelas infantiles. "No tenemos ni temporalización para poder aplicarlo", ha dicho, pidiendo un calendario "por escrito" ya que "las palabras se las lleva el viento".

Finalmente, desde CSIF Laura González ha puesto el foco en la necesidad de que salga adelante el decreto de contratación temporal para las interinas. Además ha señalado las dificultades existentes en las escuelas de nueva creación, con problemas en los suministros y recursos.