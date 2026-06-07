Efectivos de rescate buscan a un hombre de 80 años en Piedras Blancas (Castrillón)

Búsqueda en Piedras Blancas - SEPA

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de rescate busca a un hombre de 80 años en Piedras Blancas, en el municipio asturiano de Castrillón. Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias consultada por Europa Press, en el dispositivo participan bomberos del parque de Pravia y la Unidad de Drones.

La búsqueda comenzó el sábado y a lo largo de la tarde se rastreó el entorno del colegio público El Vallín, sin éxito. Los trabajos se han reanudado este sábado.

Está previsto que se sume al rastreo el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, coordinándose con el CUCO de la Guardia Civil que estará en la zona de 9 a 11 horas. Según el SEPA, fue la Guardia Civil quien informó al 112, a las 17.38 horas de este sábado, de una persona desaparecida.

Vía aérea, la Guardia Civil está rastreando zona de arbolado. Los Agentes del Medio Natural recorren estos espacios a pie. Los bomberos de Pravia rastrean la zona de litoral. A partir de las 11.00 horas volará el helicóptero del SEPA. También está previsto que el Helimer de Salvamento Marítimo vuele a partir de las 13.00 horas. También se contará con una embarcación de Cruz Roja.