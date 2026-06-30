Elena Mistrello, Alfonso López, Miguelanxo Prado, Elías Taño y Ángel de la Calle, en la Semana Negra

Archivo - Ángel de la Calle, director de la Semana Negra de Gijón (Archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXXIX Semana Negra de Gijón, que se celebrará del 3 al 12 de este próximo mes de julio, abordará las condiciones del mundo laboral a través de las creaciones de dibujantes como Elena Mistrello, Alfonso López, Miguelanxo Prado, Elías Taño y Ángel de la Calle, bajo el epígrafe 'Trabajar cansa', título de una obra del escritor y poeta Cesare Pavese.

Según una nota de prensa de la organización del festival negro, la precariedad, el sindicalismo, el sesgo de género, la mano de obra esclava o la siniestralidad laboral son algunos de los aspectos abordados serán protagonistas de los originales que se podrán contemplar colgados en los paneles de la Carpa de Exposiciones.

Estas serán reproducidas en las páginas del libro-catálogo del mismo título, que se completa con un amplio estudio sobre el tema que firman, a cuatro manos, los comisarios de la exposición: Pepe Gálvez y Norman Fernández.

Elena Mistrello, por su parte, aporta originales de su obra 'Síndrome Italia', novela gráfica escrita por Tiziana Francesca Vaccaro acerca del síndrome del mismo nombre, consistente en un trastorno diagnosticado a mujeres del Este de Europa que desarrollan el rol de cuidadoras en el país transalpino.

Por su lado, Alfonso López acercará a los visitantes al certamen su obra 'La peña de la precariedad contra los supersiniestros laborales', cómic editado por CCOO en 2001 para alertar acerca de la confluencia de precariedad y deterioro de la salud laboral en una serie de trabajos reservados mayoritariamente para jóvenes.

Miguelanxo Prado, en su caso, presentará páginas de su obra 'Stratos', una novela gráfica realizada a mediados de los 80 a modo de una ficción sobre un futuro cercano de crisis, reconversión industrial, deslocalización y otros efectos de lo que luego se llamaría globalización.

Elías Taño, además, expondrá páginas de su novela gráfica 'Garafía', basada en la historia de sus propios abuelos durante los años 50; tanto de su abuelo, que hubo de emigrar desde Canarias a Venezuela, donde fue detenido y obligado a realizar trabajo esclavo, como la de su abuela, que hubo de dedicarse sola a sacar adelante la familia.

Ángel de la Calle, quien fuera director de la Semana Negra, ofrecerá los originales de su historieta '1962', referida a la Huelgona, en la que pone en valor la meritoria capacidad organizativa demostrada por un movimiento obrero todavía en lo precario en sus medios.

Unido a ello, desde la organización del festival se ha adelantado que, el próximo día 4, los autores realizarán una visita guiada a la exposición, a las 18.00 horas, y el mencionado catálogo, que recoge la exposición más el ensayo al respecto, se repartirá ese mismo día a las 21.30 horas en la Carpa del Encuentro del festival.

Por otro lado, Mistrello, aprovechando su visita a Gijón, presentará el libro 'Historia gráfica del anarquismo', su primer trabajo gráfico publicado en España.

El ilustrador y muralista Elías Taño hará lo propio con la reciente reedición de su novela gráfica 'Garafía', a la par que Ángel de la Calle lo hará en solitario con su novela gráfica sobre la Transición española, 'La caja de Pandora', y en compañía de Jordi Sempere y Anna Ruiz con su trabajo conjunto acerca de la dictadura argentina, de cuyo inicio se acaba de cumplir medio siglo, 'La vida toda'.

Relacionado con ello, desde Argentina llegará Iñaki Echeverría con su nueva novela gráfica bajo el brazo: 'Matar al comisario: un documental sobre anarquismo'.

La Semana Negra también contará con la presencia de una de las artistas españolas de mayor difusión internacional, Ana Miralles, que, acompañada de su guionista habitual, Emilio Ruiz, acercarán a los visitantes a obras como 'Ava' o la reciente reedición de 'Eva Medusa'.

Joan Mundet, por su lado, visitará el festival para presentar 'Bob & Janis', un trabajo gráfico sobre el movimiento hippie en la España de los 70, y el divulgador y crítico Yexus nos traerá hasta Gijón su libro teórico 'Frederik Peeters: cuestión de escala'.

La Semana Negra también tendrá presente la reciente declaración de Lugar de Memoria Democrática de la mina de La Camocha. A este respecto, Alberto Vázquez García presentará la edición en castellano de su novela gráfica 'Los lazos rojos', centrada en las huelgas mineras asturianas entre 1957 y 1965.

Por su lado, Mario Trigo hablará de su obra 'La espera', un ensayo en forma de cómic que aborda la figura del lobo desde diversas componentes como la histórica, la biológica o las construcciones culturales con él asociadas.

También estará en el certamen la poeta Branca Trigo y el pintor Ramón Trigo, quienes, bajo el título 'Monstruos de tinta', la primera irá realizando un monólogo a la par que el artista irá pintando un cuadro en un lienzo de dos metros.