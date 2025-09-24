La EMA aprueba las cuentas para 2026, que contemplan 15,2 millones en inversiones

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha informado este miércoles de la aprobación, por parte del consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas, de la ordenanza que regulará los precios públicos del agua en 2026.

Según el Ayuntamiento, el presupuesto contempla la congelación de las tasas, en un momento en el que la empresa está batiendo todas las "cifras históricas" en materia de inversión.

En concreto, la EMA habría marcado en 2024 un nuevo récord al ejecutar obras por un importe global de 10.764.000 euros y en junio de este año adjudicó la inversión más importante de su historia, la contratación de las obras en La Pecuaria, por 12.827.458,52 euros. Para 2026, la propuesta de inversiones asciende a 15.201.000 euros.

La EMA mantiene una tesorería de 38,7 millones de euros, lo que motivó que los rectores de la sociedad municipal no consideraran necesario aplicar un incremento de las tasas.

"No cabe duda de que la EMA está viviendo uno de sus mejores momentos", aseguró su presidente y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Prueba de ello, concretó, "es que podemos afrontar las mayores inversiones de su historia sin un impacto negativo para los bolsillos de la ciudadanía". "En definitiva, mejoramos la calidad del servicio de manera notable gracias a la correcta gestión de los servicios públicos y no a costa de incrementar las tasas", concluyó.