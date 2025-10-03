La EMA licita unas obras de refuerzo del saneamiento y abastecimiento del solar de Peritos

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRES

La demolición de la nave de Flex se amplía dos meses

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este viernes que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) ha publicado la licitación de las obras de refuerzo de las redes de saneamiento y abastecimiento de la manzana del antiguo solar de Peritos, para garantizar así el suministro a los 250 pisos para jóvenes que construye el Gobierno asturiano.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha indicado que el presupuesto de la licitación es de 244.802,01 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses desde el momento de la adjudicación.

El edil, que ha recordado que el Ayuntamiento había ya modificado el Plan General de Ordenación (PGO) para permitir usos terciarios en la citada parcela y que abaratar así los costes de construcción de los pisos, ha explicado que se detectó que las redes de abastecimiento y saneamiento no estaban adaptadas para asumir los 250 nuevos pisos, de ahí que se haga esta licitación, que no supondrá, según él, que se demore la obra de construcción.

Unido a ello, y con relación a la visita en este día a la construcción de los citados pisos por parte de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que, por motivos de agenda de esta última, no vaya a poder tener lugar la reunión solicitada por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.

Martínez Salvador ha incidido en que la colaboración entre instituciones es "importantísima" y por ello el Ayuntamiento quería plantearle a la ministra soluciones al problema de acceso a la vivienda en el municipio gijonés.

A este respecto, ha apuntado que el Ayuntamiento de Barcelona lleva recibiendo una media de entre 12 y 15 millones de euros anuales en los últimos cinco años para promover la construcción de vivienda protegida.

Es por ello, que desde el Gobierno local se han planteado que por qué Gijón no puede tener también estas ayudas, en proporción a la población. Unas ayudas que, según él, aunque con carácter puntual, han recibido algunos otros municipios catalanes y también el Ayuntamiento de Sevilla.

El concejal ha apuntado que, al margen de esto, el Consistorio gijonés tiene también otras ideas, como ayudas a la urbanización de solares para luego poder darles como destino la construcción de viviendas.

En otro orden de temas, ha comunicado que la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria, ha aprobado en este día la ampliación del plazo de demolición de la nave de Flex, por dos meses, con lo que la nueva fecha prevista es el próximo 4 diciembre. Asimismo, ha señalado que falta también aprobar el modificado del proyecto.

Preguntado por el espacio gastro que la iniciativa privada plantea para revitalizar la plaza de abastos del Mercado Sur, ha indicado que el Ayuntamiento se reunió con los promotores de la idea y saben del interés en desarrollar ese espacio. Ha apuntado, asimismo, que estuvieron viendo el proyecto y abordando lo que necesitarían para contar con el visto bueno.

Martínez Salvador ha incidido en que esa plaza está "totalmente infrautilizada", por lo que esta iniciativa puede ser un buen recurso tanto gastronómico tanto para la población local como a nivel turístico. Por todo ello, ha asegurado que sería una buena noticia, si bien ha recordado que debe contar con el visto bueno del Ayuntamiento y del Principado, al ser un edificio catalogado.