Emergencias registra este domingo 169 incidencias relacionadas con los avisos meteorológicos

Contenedores tirados por el temporal en Gijón - EUROPA PRESS

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado del registro entre las 00.00 y las 19.00 horas de este domingo de un total de 169 incidencias relacionadas con los avisos meteorológicos por fenómenos costeros y vientos para el Principado.

La mayor parte de los incidentes, en concreto 96, se correspondieron con cortes y limpiezas de carreteras (arboles u objetos caídos en la red viaria, restos de maleza o ramas).

Además, se contabilizaron 69 incidentes relacionados con la retirada de elementos peligrosos o inestabilidad vertical (desprendimientos en fachadas, aleros o tejados, alumbrado o postes de teléfonos caídos). Desde el SEPA señalan que todos los incidentes registrados, aunque numerosos, pueden calificarse de carácter menor.