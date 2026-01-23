Temporal | Directo: Los supermercados tildan de "desproporcionada" la prohibición de circulación de camiones

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de frío y nieve que se registra este viernes en buena parte de España afecta este mañana a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, es obligatorio el uso de cadenas en la A-6 entre Combarros (León) y en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Además, la DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense.

Además, son transitables con precaución la AG-53 en Dozón, en Pontevedra, la A-66 en Cembranos, en León, y la AP-66 entre El Reundu, en el Principado de Asturias, y Caldas de Luna, en la provincia de León.

En el caso de Andalucía, cinco carreteras de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este viernes 23 de enero por inundación de la calzada y una en la provincia de Almería por la presencia de hielo y nieve, según la información actualizada a las 09.45 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press.

Sigue en directo la última hora del temporal en España: