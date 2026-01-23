Temporal | Directo: Los supermercados tildan de "desproporcionada" la prohibición de circulación de camiones

Actualizado: viernes, 23 enero 2026 11:18
MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de frío y nieve que se registra este viernes en buena parte de España afecta este mañana a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, es obligatorio el uso de cadenas en la A-6 entre Combarros (León) y en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Además, la DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense.

Además, son transitables con precaución la AG-53 en Dozón, en Pontevedra, la A-66 en Cembranos, en León, y la AP-66 entre El Reundu, en el Principado de Asturias, y Caldas de Luna, en la provincia de León.

En el caso de Andalucía, cinco carreteras de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este viernes 23 de enero por inundación de la calzada y una en la provincia de Almería por la presencia de hielo y nieve, según la información actualizada a las 09.45 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press.

Sigue en directo la última hora del temporal en España:

Embolsados más de 600 camiones en diferentes vías de la red principal en León

Más de 600 camiones se encuentran embolsados en diferentes puntos de la provincia de León ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca 'Ingrid', según informa la Subdelegación de León a través de sus canales de comunicación.

El temporal provoca el desprendimiento de chapas metálicas de la cubierta del Hospital Montecelo en Pontevedra

La borrasca 'Ingrid' continúa dejando su huella en la provincia de Pontevedra. Sus efectos ya se hacen notar con intensidad en la capital y en varios municipios del entorno, principalmente a causa de los fuertes vientos.

España registra 263 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 2% menos de lo normal

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 263 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Transportistas denuncian restricciones de la DGT a camiones por la nieve: "Nos dejan tirados"

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas han criticado la prohibición decretada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a los camiones de circular en más de 3.000 kilómetros de autovías y carreteras nacionales por el riesgo de nevadas.

Interrumpida la circulación de trenes entre Montoro y Villa del Río (Córdoba) por agua en la infraestructura

Las lluvias de los últimos días en Andalucía ha provocado un incidente ferroviario en la provincia de Córdoba que provoca que esté interrumpida la circulación de trenes en la línea Linares-Baeza.

Detenidos 440 camiones en la provincia de Zamora, en accesos a Galicia, debido a la borrasca

La nieve caída en las últimas horas como consecuencia de la borrasca Ingrid mantiene embolsados a primeras horas de la mañana de este viernes, 23 de enero, un total de 440 camiones entre Quintanilla de Urz, Mombuey y Puebla, en la provincia de Zamora.

La nieve afecta a 55 carreteras, 5 de la red principal, y Autopistas activa un dispositivo especial

El temporal de frío y nieve que se registra este viernes en buena parte de España afecta este mañana a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los supermercados tildan de "desproporcionada" la prohibición de circulación de camiones por la borrasca

Los supermercados han mostrado su preocupación este viernes tras la decisión 'preventiva' de la DGT de imponer restricciones a la circulación de camiones desde el viernes en determinados tramos de carreteras tras la entrada de la borrasca 'Ingrid' en España, una medida que consideran "desproporcionada y precipitada".

