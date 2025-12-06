Emma Ramos Carvajal, propuesta como nueva gerente de la Universidad de Oviedo tras la jubilación de Díaz Lago

Emma Ramos Carvajal - UNIOVI

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo abordará en los próximos días el relevo en la Gerencia de la institución tras la jubilación de José Antonio Díaz Lago. El rector, Ignacio Villaverde, propondrá al Consejo Social el nombramiento de Emma Ramos Carvajal como nueva gerente en su reunión del próximo 18 de diciembre, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Segçun ha informado la propia institución, la propuesta se produce en un contexto de transición ordenada que asegura la continuidad de los principales proyectos en materia de planificación económica, reorganización administrativa y modernización de procesos que se han desarrollado en los últimos años.

EMMA RAMOS

Emma Ramos Carvajal es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y licenciada en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Oviedo. Cuenta con una amplia formación especializada en gestión pública, contratación, recursos humanos y control financiero, incluida la suficiencia investigadora obtenida en la Universidad de Oviedo, así como estancias formativas en instituciones de referencia como la London School of Economics.

Su trayectoria profesional se ha reforzado a través de numerosos programas avanzados en materia presupuestaria, jurídica y organizativa, que consolidan una sólida cualificación técnica. A lo largo de su carrera, Ramos ha desempeñado responsabilidades de gran relevancia en la Administración autonómica, especialmente en ámbitos vinculados a la gestión económico-presupuestaria, el seguimiento del gasto público y la dirección de equipos técnicos.

Ha sido Interventora General del Principado de Asturias, auditora de la Sindicatura de Cuentas y responsable de diversas unidades de recursos humanos, evaluación y planificación, así como de servicios económicos y de contratación en diferentes consejerías.

La Universidad considera que esta experiencia le otorga un profundo conocimiento de los procedimientos público-administrativos y una contrastada solvencia para asumir la Gerencia de la Universidad de Oviedo.

En un comunicado de prensa, el rector ha expresado su agradecimiento más sincero a José Antonio Díaz Lago por su dedicación y compromiso durante su etapa como gerente. "Bajo su responsabilidad, la Universidad de Oviedo ha impulsado avances sustanciales en la planificación económica y en la modernización de los procedimientos internos", ha añadido.

Con motivo de su jubilación, la institución reconoce su trabajo riguroso, su capacidad de diálogo y su contribución decisiva al fortalecimiento de la universidad pública asturiana.