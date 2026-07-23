La empresa Arquea Biological Innovations representará a Avilés en el IX Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas

AVILÉS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Arquea Biological Innovations ha sido seleccionada como Empresa Avilesina Innovadora 2026, por lo representará a la ciudad en el IX Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación de la Red Innpulso.

El evento nacional se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en Terrassa (Barcelona) bajo el lema Innpulso Emprende, donde la innovación se conecta. Esta cita reunirá a las ciudades españolas que lideran el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de desarrollo.

El concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, ha puesto en valor esta candidatura como un ejemplo del ecosistema de la ciudad y ha señalado que Avilés se encuentra en una nueva fase que se ha ido consolidando y creciendo con la aparición de 'spin-offs' vinculadas a los centros de I+D. En este sentido, ha destacado que estos centros van generando modelos de negocio sostenibles que harán crecer el número de firmas innovadoras en la localidad.

Constituida en 2024 y ubicada en el Edificio Pharo del Parque Empresarial Principado de Asturias, Arquea ha desarrollado una tecnología propietaria que permite detectar en menos de una hora la presencia de bacterias como Listeria directamente en las instalaciones de producción, sin necesidad de laboratorio especializado. La herramienta distingue entre bacterias vivas y muertas, lo que evita falsos positivos y reduce los tiempos de respuesta.

La compañía integra biología molecular, un dispositivo óptico portátil protegido por patente europea y una plataforma digital basada en inteligencia artificial. El comité técnico ha valorado el elevado componente innovador del proyecto, su madurez tecnológica, su viabilidad empresarial y su capacidad para responder a desafíos estratégicos.

Según han informado desde el Consistorio a través de una nota de prensa, la propuesta encarna el enfoque One Health al integrar la salud humana, animal y ambiental, contribuyendo a disminuir la huella de carbono y a democratizar el acceso al control microbiológico para pequeñas y medianas empresas. Además, la entidad mantiene alianzas estratégicas con la Universidad de Oviedo, Asincar, CNTA y Nulab.

Avilés forma parte de las 128 Ciudades de la Ciencia y la Innovación integradas en la Red Innpulso, reconocidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En la edición de 2025, la compañía avilesina Sialtronica ha sido elegida como la empresa más innovadora de España dentro de esta misma red.