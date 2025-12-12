El empresario gijonés Javier Martínez, nuevo presidente de OTEA

Archivo - Javier Martínez (a la derecha), junto a José Luis Álvarez Almeida (centro), y Fernando Corral. - EUORPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El empresario gijonés, Javier Martínez, ha sido nombreado nuevo presidente de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA) tras ser aprobada por unanimidad, la nueva composición de su cúpula directiva. Este cambio se produce a raíz de la decisión de su actual presidente, José Luis Álvarez Almeida, de centrar todos sus esfuerzos en su labor como Presidente de Hostelería de España.

Martínez asume el liderazgo de la asociación para continuar impulsando los intereses del sector hostelero y turístico asturiano. Junto a él, la Junta ha aprobado la designación de Fernando Corral como Vicepresidente, con labores ejecutivas para dotar de mayor dinamismo a la gestión de la entidad.

Además, la nueva estructura se refuerza con la incorporación de dos nuevas vicepresidencias: María Busta, del hotel restaurante Casa Eutimio de Lastres, y Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, en Oviedo.

Estos nombramientos responden a la voluntad de Otea de contar con una Junta Directiva "sólida y representativa, capaz de afrontar los retos del sector en el ámbito autonómico, manteniendo la conexión directa con el liderazgo nacional a través de la figura de Álvarez Almeida en Madrid", sostiene la asociación en un comunicado.