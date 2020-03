Los enfermeros de instituciones penitenciarias piden test de diagnóstico rápido

MADRID/OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Enfermería Penitenciaria (ANEP) ha reclamado test rápidos para afrontar los casos del nuevo coronavirus en las cárceles, ya que "no les consta" que los puedan realizar en estos centros, lo que les genera "muchísima incertidumbre".

"No sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando haya un caso sospechoso de ser positivo, si podemos hacer nuestros test dentro de nuestra propia función, si tendremos que mandarlos a un hospital, qué ocurriría en el caso de que hubiera que hacer numerosas pruebas por la saturación que existe en las prisiones. La verdad es que todo esto nos genera una incertidumbre que se ve incrementada con el miedo a qué pueda pasar", ha dicho el secretario de la ANEP, Jesús Marín.

Asimismo, desde la organización se ha reclamado el desarrollo "urgente" de un protocolo de actuación para la sanidad de Instituciones Penitenciarias ante el coronavirus. Por ello, ha pedido a la directora de programas de Enfermería de la subdirección general de Sanidad Penitenciaria, Isabel Avendaño, el desarrollo inmediato de un protocolo sanitario.

"Nos sentimos inseguros sin una regulación específica. La población reclusa es una población especial, no podemos negar lo evidente, se rige por sus propias reglas y no sabemos cómo reaccionarán cuando empiece a haber positivos, ojalá no fuera así, pero más tarde o temprano ocurrirá", ha recalcado el secretario de ANEP.

Otro de los puntos clave en los que se centra la Asociación Nacional de Enfermeros de Prisiones es la custodia del material, el cual está siendo custodiado por personal no sanitario. "Nos encontramos con centros donde un administrador es el que custodia el material sanitario, cuando debería serlo un profesional de la salud", ha criticado Marín.

Además, ha avisado de que "no son conscientes" realmente del material que tienen disponible, ni el número, ni el tipo de material ni el estado en el que se encuentra. Por ello, la organización ha instado a una demostración del material que hay.

AUTONOMÍA EN SU TRABAJO

Por otra parte, ha destacado la necesidad de tener "más autonomía" a la hora de poder desempeñar su trabajo y de contar con las "mismas condiciones" que el resto de enfermeros del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Queremos ser como el resto de enfermeros de la Sanidad pública, ser una profesión independiente formada, con capacidad de trabajo dentro de nuestras competencias, sin depender jerárquicamente de alguien que no sea personal sanitario, algo tan fácil de cumplir como derogando el artículo 324 del reglamento penitenciario", ha apostillado Marín.

Y es que, tal y como ha explicado, esta inseguridad jurídica en la que se encuentran está poniendo "en peligro" el desempeño profesional de estos enfermeros, dado que con el estado de alarma y la reducción de salidas y visitas a los internos la "inseguridad e incertidumbre puede agravarse". Por esta razón, han reclamado una acción rápida de Instituciones Penitenciarias para regular la situación.

Finalmente, y ante esta situación, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha mostrado su compromiso con estos profesionales que trabajan en Instituciones Penitenciarias porque deben contar con las "mismas condiciones" que el resto, y ha advertido de que será un "error" si se descuidan los centros penitenciarios, cuyos enfermeros llevan años reclamando unas condiciones dignas de trabajo y no el reglamento arcaico con el que se rigen.

"Pedimos al Gobierno de España que proporcione a estos profesionales todos los medios que necesitan para protegerse y no resultar infectados, insisto en que hay muy pocos profesionales en este ámbito también, porque sólo así podrán cuidar a esa población reclusa en la que la expansión del coronavirus puede causar estragos", ha zanjado Pérez Raya.