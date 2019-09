Los epidemiólogos recuerdan que la vacunación es un acto de solidaridad con el resto de la sociedad

Publicado 06/09/2019 14:18:50 CET

MADRID/OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), en el marco de la celebración de su XXXVII Reunión Científica, celebrada estos días en Oviedo, ha recordado la vacunación es un acto de solidaridad con el resto de la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la reticencia a vacunarse como una de las diez amenazas para la salud global en 2019 y, aunque en España existe una alta cobertura en vacunas, los expertos consideran que "no hay que ser complacientes con los datos" y que es necesario seguir trabajando en lo retos que se presentan sobre este tema como, por ejemplo, el acceso a las mismas, los movimientos antivacunas o saber informar acerca de la necesidad de vacunarse.

"Es muy importante la protección de la comunidad. Es decir, la vacunación debe potenciarse no solo desde el punto de vista individual sino también desde el punto de vista de solidaridad con el conjunto de la sociedad", ha dicho la coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEE, Ángela Domínguez.

En este sentido, y tras recordar que ya hay muchas enfermedades que no se ven en la sociedad gracias a la vacunación, ha avisado de que todavía existe una cierta reticencia a las vacunas, ya sea por desconfianza, por no aceptarlas todas las vacunas o no creer en los momentos en los que hay que ponerlas.

"Para mantener los altos niveles de vacunación que hay en España, señala que es necesario saber informar sobre los riesgos de no vacunarse. Para ello, es muy importante que los profesionales conozcamos cuáles son las dudas de las personas sobre la vacunación y así resolverlas", ha añadido Domínguez.

Finalmente, durante la reunión se ha puesto de manifiesto que la vacunación frente a la gripe en temporadas previas puede conservar un importante efecto preventivo durante varios años, especialmente en personas vacunadas en más de una temporada; y que las personas vacunadas contra la hepatitis B tienen un riesgo mínimo de contraer la enfermedad.