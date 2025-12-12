Los equipamientos culturales asturianos contarán con más de ocho millones en 2026, con el foco en el Arqueológico

Archivo - Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado este viernes que los equipamientos culturales dependientes de su departamento contarán con un presupuesto de más de ocho millones de euros, siendo el Museo Arqueológico el que más cantidad va a recibir en 2026.

Así lo ha afirmado la consejera durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda, en la que se están presentando los presupuestos asturianos para 2026 de todas las Consejerías. En un presupuesto total de 70 millones para esta Consejería, el Museo Arqueológico aumentará un 29% sus cuentas, con 237.000 euros para la mejora de cubiertas y fachadas, 350.000 para el mantenimiento de las instalaciones de cliamtización y 2,4 millones presupuestados para la renovación de la colección permanente de 'Domina Medieval', una renovación ya iniciada en 2025.

"El Museo Arqueológico es un referente, un lugar central para el mantenimiento y la divulgación de la historia asturiana y en él vamos a apostar en 2026 como atestigua los 1,2 millones de inversión que se van a destinar, excluyendo los gastos de personal", ha dicho.

Además, para el Museo de Bellas Artes de Asturias hay consignados 2.300.032 euros, un 52% más que en 2019; el Centro Niemeyer contará con 1.350.000 euros en 2026; y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, llega al millón. En este último caso, hay que sumar otros 500.000 euros destinados a la mejora de sus estudios de música y audiovisuales, que se rehabilitarán y estarán, de nuevo, al servicio de la comunidad artística.

El presupuesto refuerza también la actividad sinfónica con un incremento significativo para la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que alcanza los 7,1 millones y consolida su papel como institución cultural de referencia y garantiza una programación "estable y de calidad".

6,18 MILLONES PARA PATRIMONIO CULTURAL

Gutiérrez ha pormenorizado el presupuesto de inversiones en patrimonio, cuantía que asciende a 66,18 millones de euros que permitirá "avanzar en todos los planes específicos con que cuenta la Consejería y atender a todos los conjuntos de bienes asturianos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco". En esta partida se incluyen los planes en arte rupestre, cultura castreña y Prerrománico.

La cultura castreña asturiana contará con una partida de 250.000 euros para continuar en actuaciones de castros como las ya realizadas en San Luis, Coaña o Castelo. La cuantía consignada permitirá acometer "nuevas campañas de excavación arqueológica y la reapertura de la obra de Coaña a comienzos del ejercicio".

En cuanto al Prerrománico asturiano, inscrito hace 40 años en la Lista de Patrimonio Mundial, contará con 380.000 euros para actuaciones ya contratadas a finales de 2026. Se acometerá la adecuación y restauración de sillares de la fuente de Foncalada, la construcción de una senda peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, y se seguirán desarrollando los trabajos junto al Instituto de Patrimonio Cultural de España para determinar el mejor tratamiento a aplicar en la envolvente de San Julián de Los Prados para proteger el interior del centro y como paso previo a la intervención integral de sus pinturas murales.

IMPULSO A LA CONSERVACIÓN DE HÓRREOS

La consejera ha detallado que la protección de la cultura tradicional se hará evidente en la cuantía destinada a los arreglos en hórreos y paneras, dotada en 2026 con 450.000 euros. En 209, estas subvenciones ascendían a 125.000 euros.

Además, la Asociación del Hórreo y la Fundación Cetemas recibirán unas subvenciones de 30.000 y 10.000 euros, respectivamente, para el reaprovechamiento de manera gratuita de piezas rescatadas de otros hórreos antiguos.

Gutiérrez ha explicado que gracias a la aprobación de la 'Ley Simplifica', se ha abierto la puerta a los nuevos usos de hórreos con protección inferior a la integral y que se van a concretar en 2026 en un decreto de usos de hórreos y paneras.