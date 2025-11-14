"Los escraches no pueden ni deben condicionar ninguna acción de Gobierno", dice Ruiz (PP) sobre el Albergue

Archivo - El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ha señalado este viernes, ha defendido la "transparencia" en la información por parte del Grupo Popular a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, sobre el traslado de usuarios del Albergue Covadonga durante su reforma al antiguo Hogar de San José y ha apostado por una solución consensuada.

Así lo ha dicho, en rueda de prensa antes de la celebración de la reunión de la comisión partitaria con los ediles 'populares', un día después de que la alcaldesa publicara a través de sus redes sociale que se hacía cargo en primera persona sobre el proyecto de reforma del citado albergue y la solución transitoria, ante las protestas de rechazo de los vecinos del Natahoyo.

Ha aclarado, al respecto, que estando el PP al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha habido una coordinación con la de Infraestructuras Urbanas y Rurales, competencia de Foro, relacionada con el citado proyecto de reforma, del que, según Ruiz, estaba informada Moriyón.

Asimismo, ha apuntado que este proyecto tiene, para el PP, una concepción de un Gijón "solidario". Al tiempo, ha avanzado que la vicealcaldesa gijonesa y portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha solicitado al presidente y portavoz municipal de Foro Gijón, Jesús Martínez Salvador, mantener una reunión de coordinación sobre este asunto, que afecta no solo a los usuarios del Albergue sino también a los vecinos del Natahoyo, sin olvidar a los de Laviada.

Ha lamentado, ligado a ello, la situación "sumamente desagradable" vivida el pasado jueves, tras la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, con referencia a la protesta vecinal en contra del traslado de usuarios al Hogar de San José. "Se produjo una concentración cuyo fin fue más intimidatorio que reivindicativo", ha llamado la atención.

Ha dicho entender, eso sí, las dudas de los vecinos, a lo que ha adelantado que están abiertos a reunirse con la Asociación de Vecinos de Pando de Poniente, como esta les había solicitado.

"Los escraches no pueden ni deben condicionar ninguna acción de Gobierno", ha dejado claro Ruiz. "Esto es lo que exigimos a todos los gobernantes en todos los niveles y lo que nos debemos exigir, en primer lugar, a nosotros mismos de la reforma integral del Albergue Covadonga, y por las declaraciones emitidas ayer por la alcaldesa de la ciudad, por Carmen Moriyón".

Ha defendido, también, que el trabajo del concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, y de los técnicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), ha sido "pormenorizado, riguroso". También ha resaltado que la FMSS goza no solo de prestigio a nivel local y regional sino a nivel nacional.

Ha confesado, en cuanto al mensaje de la alcaldesa en redes sociales, que no puede decir que esté contento con las formas, y así lo he trasladado a Foro Asturias y a los responsables gijoneses de este partido.

Dicho esto, ha recalcado que eso es una cuestión que se circunscribe al ámbito interno de la coalición de gobierno. Ha recalcado, sobre esta cuestión, que la responsabilidad del PP en el Equipo de Gobierno es ofrecer alternativas a los gijoneses.

"No podemos, a día de hoy, sacar fuera del seno del Gobierno algunas cuestiones que a los ciudadanos no les importan", ha insistido el presidente del PP gijonés. "A los ciudadanos lo que les importa es que se arregle o que se reforme el albergue Covadonga y que se dé la solución más viable", ha agregado.

Ruiz ha asegurado que el proyecto de reforma corresponde a una Concejalía dirigida por Foro, por lo que cree que la información ha sido "clara y transparente y en todo momento ha estado encima de la mesa".

Ha incidido, a mayores, en que Moriyón tiene la labor de coordinación y entienden que "nunca la ha perdido". A esto ha sumado que en todo momento que ha solicitado reuniones con cualquier miembro del Gobierno del Partido Popular, las ha tenido.

Ha llamado la atención, además, que la alcaldesa, en su mensaje público, reflexionó acerca de que parte de este conflicto quizás se deba a que hay un grupo de vecinos que no tienen la información correcta. "Estamos viendo el daño que pueden generar bulos, como los pisos de lujo en Laviada y demás", ha remarcado.