Escribano dice que la 'desconexión' con Israel no afecta a Indra: "Lo tenemos totalmente controlado"

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha dicho este martes que la 'desconexión' militar con el Estado de Israel no es algo que afecte a la compañía.

Ha sido en una rueda de prensa en Oviedo, tras reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, cuando le han preguntado a Escribano sobre cómo le afecta a Indra Group el plan de desconexión militar impulsado por el Gobierno de España.

"No es que no nos afecte al cien por cien, pero es un porcentaje muy pequeño y tenemos proveedores alternativos a todas las fuentes de suministro; no es un problema para nosotros y lo tenemos totalmente controlado", ha sentenciado Escribano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes un paquete de nueve medidas en el que se incluye el embargo de armas por ley a Israel y la aprobación urgente de un real decreto que establezca la prohibición y permanente de comparar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.