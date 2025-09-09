Última hora en Gaza | Directo: el conflicto en Oriente Próximo, al minuto

MADRID 9 (EUROPA PRESS)

Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas este lunes a causa de un ataque contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado las autoridades israelíes, un suceso que ha dejado además siete heridos en estado "grave".

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha indicado en rueda de prensa desde Hungría que el "horrible ataque terrorista" ha dejado seis víctimas mortales y ha recalcado que el país "está en guerra con el terrorismo islámico radical", antes de ahondar en que "Europa y la comunidad internacional, todos los países, deben adoptar una elección clara: están del lado de Israel o están del lado de los yihadistas".

Asimismo, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en su cuenta en Telegram que los paramédicos han trasladado a hospitales de Jerusalén a siete personas en estado "grave" que presentan heridas de bala, por lo que no se descarta que pueda aumentar el número de fallecidos. Otras dos personas se encuentran en estado moderado, mientras que tres están leves por el impacto de fragmentos de cristal.

Sigue aquí las últimas noticias sobre el conflicto en Oriente Próximo: