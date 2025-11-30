El espectáculo musical Style Il Divo Tributo, el 12 de diciembre en el Teatro Auditorio

Aurora Cienfuegos, en el centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado el espectáculo musical Style Il Divo Tributo, que se celebrará el viernes 12 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio de La Pola Siero.

La actuación estará protagonizada por el trío Trivox, que ofrecerá una velada centrada en el repertorio del reconocido cuarteto Il Divo, con versiones de algunos de sus grandes éxitos como My Way, The Music of the Night o Don't Cry for Me Argentina, fusionando pop lírico y elementos operísticos.

Las entradas, con un precio de 22,50 euros, ya están a la venta tanto online, como de forma presencial en la Casa de Cultura de Pola de Siero, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la función, la taquilla del Teatro Auditorio abrirá dos horas antes del inicio del concierto.

Trivox, integrado por Jorge Páez, Javier Robles y Matías Nilsson, ha cosechado una notable acogida en sus actuaciones por diferentes puntos del país gracias a su calidad vocal y a la versatilidad de su propuesta. Su participación en las Antenas de Oro 2018 contribuyó además a consolidar su prestigio dentro del panorama musical.

La concejala invitó a "a disfrutar de esta velada única que rinde homenaje a Il Divo, un espectáculo que combina talento, música y emoción".