'Espectru', 'Equí y n'otru tiempu' y 'Midnight Xabaz', nuevos apartados de Esbilla en el FICX

Fotograma de la película 'Talking Like Her', de Natacha Giler, que se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Gijón FICX 2021

Fotograma de la película 'Talking Like Her', de Natacha Giler, que se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Gijón FICX 2021 - FICX

Abel Ferrara vuelve a Gijón para presentar 'Zeros and Ones'

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección Esbilla del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) entrenará en esta edición de 2021, que se celebrará del 19 al 27 de este mes, tres nuevos apartados en su seno: 'Espectru', 'Equí y n'otru tiempu' y 'Midnight Xabaz'.

'Espectru', por su lado, se propone dibujar un panorama único en el audiovisual contemporáneo a través de ficciones que incluyen óperas primas y obras de cineastas consolidados, según una nota de prensa del FICX.

En este contexto se estrena una de las grandes revelaciones del cine alemán del momento: Toubab (Alemania), de Florian Dietrich, quien construye una comedia de enredo LGTBIQ+ sobre el amor y la amistad.

El apartado Midnight Xabaz, en su caso, agrupa obras que redefinen el cine de género contemporáneo, como The Beta Test (EE. UU., Reino Unido)Escrita y dirigida por PJ McCabe y Jim Cummings (Thunder Road), The Beta Test (EE. UU., Reino Unido) combina terror, crítica social y comedia marciana en un Hollywood decadente. Estreno en España de uno de los títulos más esperados de la temporada.

Recién nominada a los prestigiosos Gotham Awards y tras su paso por San Sebastián, llega al apartado Crossroads del FICX el thriller político Azor, perturbadora ópera prima de Andreas Fontana (Suiza) co-escrita por Mariano Llinás que narra los tejemanejes de la banca privada suiza con las altas esferas de la Argentina en los 80.

El psico-thriller John and the Hole (EE. UU.) es el prometedor debut en la dirección de largos del español Pascual Sisto y tuvo su estreno mundial en Sundance. En él pone en escena una macabra historia sobre la transición a la edad adulta, escrita por el argentino Nicolás Giacobone (Birdman).

Los iraníes Shirin Neshat y Shoja Azari parten de un guión de Jean-Claude Carrière para filmar la onírica Land of Dreams (EE. UU., Alemania, Catar) una sátira surrealista sobre la identidad y las derivas de los Estados Unidos interpretada por Sheila Vand, Matt Dillon y William Moseley que pasó por la pasada Mostra de Venecia. Estreno en España.

Por su parte, el director austriaco-taiwanés C.B. Yi aborda temáticas familiares complejas, con la prostitución masculina en el sur de China como contexto, en 'Moneyboys' (Austria, Francia, Bélgica, Taiwán).

Otras de las proyecciones que se podrán visionar son: Casablanca Beats (Francia, Marruecos), de Nabil Ayouch y que será estreno en España; Mass (EE. UU.), debut como director del actor Fran Kranz; Entre les vagues (Francia), de Anaïs Volpé; Vortex (Francia), del director franco-argentino Gaspar Noé; As in Heaven (Dinamarca), de Tea Lindeburg; y el estreno de L'obscurité (España), cortometraje del asturiano Carlos Navarro.

'Equí y n'otru tiempu'

En cuanto al apartado 'Equí y n'otru tiempu', en él tendrán cabida un conjunto de películas sensibles que, alejadas de convencionalismos narrativos, recuperan historias reales que corren el peligro de ser silenciadas, señalan desde el FICX.

Incluye estrenos en España como Talking Like Her (Francia, EE. UU.), de Natacha Giler, o D'ombres (España), del director de fotografía Joan Tisminetzky. También se proyectará Magaluf Ghost Town (España), de Miguel Ángel Blanca; Disturbed Earth (España, Bosnia y Herzegovina, Macedonia), de Kumjana Novakova y Guillermo Carreras-Candi; y Inside the Uffizi (Alemania), de la alemana Corinna Belz y el asturiano Enrique Sánchez Lansch.

Otras obras que serán proyectadas son: Californie (Italia), primer trabajo de ficción de Alessandro Cassigoli y Casey Kauffman; Singing in Oblivion (Austria), de Eve Heller; Una película sobre parejas (República Dominicana), de Natalia Cabral y Oriol Estrada.

Además, distintas películas asturianas tendrán su estreno oficial en esta selección: Robertina Turón, documental sobre la primera mujer bombera de Gijón/Xixón, un personaje de ficción, elaborada por el alumnado del IES Calderón de La Barca junto a su profesora, la cineasta Konchi Rodríguez; y Esconderite, de Juan Luis Ruiz Fernández, documental que descubre la memoria de lugares y personajes de fotografías antiguas a través de imágenes de la actualidad.

También figuran en este listado: La inocencia interrumpida, de José Rivero, largometraje sobre los niños de la guerra; Pajares, del fotógrafo y editor Antonio Corral Fernández, un retrato del centenario trazado ferroviario que une Asturias con la Meseta, y Mines de Figareo. Memoria d'una llucha (1978-1980), de Alberto Vázquez, documental sobre uno de los conflictos más importantes en la minería asturiana en los años de la Transición.

El apartado Midnight Xabaz, por su parte, agrupa obras que redefinen el cine de género contemporáneo, como es el caso de The Beta Test (EE. UU., Reino Unido), de PJ McCabe y Jim Cummings.

Otros largometrajes que pasarán por el FICX son: Azor, de Andreas Fontana (Suiza); John and the Hole (EEUU), de Pascual Sisto; Land of Dreams (EE. UU., Alemania, Catar), de los iraníes Shirin Neshat y Shoja Azari; Land of Dreams, de Shirin Neshat y Shoja Azari; y Earwig (Reino Unido, Francia, Bélgica), de Lucile Hadzihalilovic.

El FICX contará además con pases Especiales, como el del director de culto estadounidense Abel Ferrara, que vuelve a Gijón/Xixón tras los estrenos de Alive in France (2017) y The Projectionist (2019) para presentar Zeros and Ones (Alemania, Reino Unido, EEUU), un oscuro thriller conspiranoico protagonizado por Ethan Hawke que nos supone una puesta al día de obras como The Blackout o New Rose Hotel.