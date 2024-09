"Esperemos que corrijan", reclama Martínez Salvador sobre el proyecto del Ministerio para el vial de Jove

El edil insta a Barbón a alzar la voz en Madrid para reivindicar "con fuerza y con ganas" lo prometido a los asturianos



GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha mostrado su deseo a que la reunión con el Ministerio se convoque lo antes posible.

"Esperemos que corrijan lo que a todas luces no responde a lo que Gijón está reclamando, lo que Gijón se merece, lo que Gijón necesita y, por tanto, de lo que Gijón no se va a bajar en ningún momento", ha advertido Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento gijonés respecto a un proyecto ministerial que no contempla el soterramiento del vial.

Ha apuntado, asimismo, que si bien es cierto que en el estudio de alternativas siempre se trabaja con una hipótesis de que todo siga como está, ha dejado claro que no pueden admitir un vial en superficie "pero tampoco vamos a admitir, bajo ningún concepto, que las cosas sigan como están", ha recalcado.

Al tiempo, ha apuntado que no tienen aún fecha para la reunión que el Ministerio de Transportes avisó telefónicamente a la alcaldesa que se celebraría a finales de este mes o principios de octubre. "Nuestra preocupación lógicamente va en aumento", ha reconocido.

Ha incidido, unido a ello, en que se hayan tenido que enterar o bien por la web del Ministerio o bien por los medios de comunicación del proyecto que se va a presentar, antes de que lo hicieran en la citada reunión, "con las peores noticias posibles", ha lamentado el edil respecto a que se esté trabajando en un proyecto "que no cumple lo que está ciudad ha dicho de una manera unánime".

En este sentido, ha recalcado que sociedad civil y todos los grupos políticos están en la misma sintonía de que se tiene que hacer un vial de Jove soterrado, para no trasladar el problema de la avenida de Príncipe de Asturias al barrio de Jove. El objetivo, según Martínez Salvador, es evitar que pasen por la zona más de 1.000 camiones diarios emitiendo gases contaminantes.

Ha recordado, además, que el Gobierno central anunció, poco antes de las elecciones de 2023, una licitación de 300 millones de euros, "que luego fue una estafa", ha reprochado el edil.

"Fue una estafa electoral a todos los asturianos y a todos los gijoneses", ha afirmado, a lo que ha argumentado que se pudo demostrar que era un proyecto "que no estaba bien redactado", ha agregado. "No respondía a la realidad del terreno sobre el que se iba a trabajar", ha añadido.

Por otra parte, con referencia a la reunión ya prevista entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, se ha remitido a las palabras de la alcaldesa y el portavoz de Foro en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, en el sentido de que el Principado debe ser "quien más reclame a sus compañeros de partido en Madrid que cumpla con sus compromisos con Gijón y con Asturias".

"Es el que se pasea de la mano de ellos cuando hay elecciones, hablando de lo bueno que es para nuestro territorio que gobiernen los del mismo signo en Asturias y en España", ha remarcado.

Sobre Barbón en especial, ha remarcado que "si no alza la voz, si no va a Madrid a reivindicar con fuerza y con ganas lo que ha prometido a los asturianos, estará demostrando algo que entiendo que no sea lo que él quiera, que es no cumplir con los compromisos que adquiere con quien le vota, que al final es quien le elige y a quien se debe".