La esquiadora Lindsey Vonn, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, la mujer con más victorias (82) en la Copa del Mundo, ha ganado el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2019 al que optaban 20 candidatos de ocho países, según anunció el exatleta Abel Antón, presidente del jurado, en el Hotel Reconquista de Oviedo.

Lindey Vonn, de 34 años, retirada este año de la competición profesional tras 19 temporadas en activo, ganó ocho medallas en los Campeonatos del Mundo, dos oros, tres platas y tres bronces, y tres, en los Juegos Olímpicos, un oro y dos bronces.

El jurado destacó de Vonn, además de su trayectoria deportiva, su "capacidad de superación ante la adversidad" por salir adelante y regresar a la competición tras varias lesiones graves y su "compromiso" con las nuevas generaciones, al apoyar a las mujeres jóvenes en la transmisión de valores deportivos y educativos.

Esta candidatura fue propuesta por la ex vicepresidenta del Comité Olímpico Español (COE) Theresa Zabell, actual presidenta de la Fundación Ecomar.

Natural de Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), Lindsey Vonn se crió en una familia de esquiadores. Debutó en este deporte con 7 años y con 9 disputó sus primeras pruebas internacionales. Con apenas 14 años fue la primera estadounidense en ganar el Trofeo Topolino (Italia) y en 2001 consiguió su primera victoria en una competición oficial de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

En la temporada 2004-05 finalizó en primera posición en seis pruebas de la Copa del Mundo y debutó en el Campeonato del Mundo, pero fue su incorporación al Proyecto Especial de Atletas de Red Bull, dirigido por Robert Trenkwalder, entrenador que cooperaba con el equipo estadounidense de esquí, lo que supuso una gran progresión en su carrera.

El año 2009 marcó el ascenso de Vonn al proclamarse doble campeona del mundo en descenso y supergigante y revalidar el título de campeona en la general de la Copa del Mundo.

RÉCORD DE TRIUNFOS EN LA COPA DEL MUNDO

En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta en victorias en la Copa del Mundo. Ha logrado 82 triunfos, quedándose a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark.

Medallista olímpica en tres ocasiones -oro en descenso y bronce en supergigante en los Juegos de Vancouver 2010 y bronce en descenso en los de Pieonchang 2018-, es dos veces campeona del mundo en las especialidades de descenso y supergigante (2009), tres veces subcampeona -en descenso (2007 y 2011) y supergigante (2007)- y obtuvo un tercer puesto en supergigante (2015) y en descenso (2017 y 2019).

Campeona de la clasificación general de la Copa de Mundo en cuatro ocasiones (2008, 2009, 2010 y 2012), cuenta, además, con ocho Copas del Mundo de descenso (entre 2008 y 2013, y en 2015 y 2016), cinco de supergigante (entre 2009 y 2012, y en 2015) y tres de combinado (entre 2010 y 2012). Otro hito de su carrera fue, a comienzos de la temporada 2011-12, su victoria en el eslalon gigante de la Copa del Mundo, en Sölden (Austria), que la situó entre el reducido grupo de esquiadoras con triunfos en las cinco disciplinas.

Ese año superó los récords de Renate Götschl de 18 victorias en supergigante y mujer con más victorias en la Copa del Mundo y batió el de puntos obtenidos por una esquiadora en una sola temporada, con 1980. Tras dos campañas irregulares por lesiones, ganó, en la Copa del Mundo de 2015, su 7.o Globo de Cristal en descenso y el 5.o en supergigante.

A finales de ese año superó, con 25 triunfos en el supergigante, el récord del esquiador alpino Hermann Maier. En 2016, con 38 victorias, batió el récord femenino en descenso y con veinte Globos de Cristal de la Copa del Mundo, superó, en 2016, el récord de Stenmark. En marzo de 2016, liderando este circuito mundial, Vonn abandonó por lesión. Regresó en la temporada 2017-18 y logró imponerse en descenso en cuatro pruebas consecutivas, la última Are (Suecia), su victoria número 82.

En 2019, de nuevo en Are, logró la medalla de bronce; fue la mujer de más edad en lograr una en los campeonatos mundiales, poniendo así el colofón a su carrera, que dio por finalizada al no superar sus problemas físicos. Vonn, que creó en 2014 una fundación que lleva su nombre en favor del empoderamiento de las jóvenes, ha recibido, entre otros reconocimientos, el premio del Comité Olímpico de su país a la deportista del año 2010, los de Excelencia en el Deporte a la Mejor Atleta (EEUU, 2010 y 2011) y dos premios Laureus a la deportista del año 2010 y Spirit of Sport 2019.

El jurado de este Premio -convocado por la Fundación Princesa de Asturias- estuvo presidido por Abel Antón Rodrigo e integrado por Alejandro Blanco Bravo, Vicente del Bosque González, marqués de Del Bosque, Miguel Carballeda Piñeiro, María Paz Corominas i Guerin, Alex Corretja Verdegay, Joaquín Folch- Rusiñol Corachán, Ernest Folch i Folch, Juan Ignacio Gallardo Tomé, Joan Llaneras Roselló, Sylvana Mestre Alexandre, Luis Nieto Tortuero, Santiago Nolla Zayas, Edurne Pasabán Lizarribar, Paloma del Río Cañadas, Sitapha Savané Sagna, Alberto Suárez Laso y Patricia García Rodríguez (secretaria).

El pasado año, el galardón recayó en el alpinista italiano Reinhold Messner, primer hombre que coronó las catorce montañas más altas del mundo, y en el polaco Krzysztof Welicki, primero en ascender el Everest en invierno.

Este galardón es el cuarto en fallarse de los ocho premios que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, tras el de Cooperación Internacional, concedido a Salman Khan y la Khan Academy, el de las Artes, al dramaturgo británico Peter Brook, y el de Comunicación y Humanidades, al Museo del Prado.