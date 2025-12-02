Archivo - La Estación Invernal Fuentes de Invierno se prepara para abrir este miércoles. - ESTACIÓN INVERNAL FUENTES DE INVIERNO - Archivo

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estación Invernal Fuentes de Invierno está trabajando para abrir la estación al público este miércoles 3 de diciembre. La oferta esquiable previsible para esa jornada será de tres pistas, Toneo, Brezales y Pequeño Laurel, con un recorrido esquiable de 0,72 km y espesores de unos 20 cm de nieve.

Según informa la Estación, los remontes que se pondrán en servicio son el telesilla Llana'l Fitu, Telesquí Toneo y la Cinta.

Cualquier cambio se anunciará en la web fuentesdeinvierno.com y en las redes sociales de la Estación.