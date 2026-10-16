Estefanía Iglesias, de Grupo Central Lechera Asturiana, entre los 30 Global Impact Officers de 2026

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Sostenibilidad de Grupo Central Lechera Asturiana, Estefanía Iglesias, del grupo lácteo asturiano al que pertenecen marcas como Central Lechera Asturiana, ATO o Larsa, figura entre los 30 profesionales que integran The Officer 30 - Global Impact Officers 2026, una selección de los directivos que lideran en España el propósito y el impacto de las compañías.

The Officer 30 es una iniciativa editorial de The Officer que pone en valor las trayectorias más relevantes de directivos de distintos ámbitos y visibiliza los diferentes roles que desempeñan dentro de las compañías.

Sus selecciones, no patrocinadas ni financiadas por ninguna empresa, reflejan una realidad empresarial diversa, atendiendo a distintas tipologías, tamaños, sectores y ámbitos de influencia, y muestran cómo las organizaciones confían cada vez más en el liderazgo de sus directivos corporativos, según explican los organizadores.

Añaden que el ranking parte de una idea: el propósito es el alma de las empresas, un activo intangible que se despliega en sus políticas no financieras, como la sostenibilidad, la diversidad e inclusión, los criterios ESG, el gobierno corporativo o la igualdad. Los 'global impact officers' son quienes alinean esas políticas en torno al propósito para que su impacto económico, social y ambiental sea lo más eficaz, real y transformador posible.

La selección destaca a quienes hoy generan impacto, conversación e influencia, valorando tanto el lugar que ocupan en el organigrama de sus organizaciones como su desempeño.

En ese contexto destaca la trayectoria de Iglesias, graduada en ciencias químicas por la Universidad de Oviedo. En 2026, asumió la jefatura de calidad, medio ambiente y energía, y que actualmente lidera la dirección de sostenibilidad del Grupo Central Lechera Asturiana.

Hoy encabeza la sostenibilidad de un grupo con seis centros de producción, más de 1.100 empleados y presencia comercial en más de 40 países, que fue la primera empresa láctea española en obtener la certificación BCorp, sello internacional que avala a aquellas compañías que cumplen altos estándares de desempeño social y ambiental.

Junto a Iglesias, The Officer 30 reúne a profesionales de compañías de distintos puntos de España, entre ellos Carmen Ponce Grass, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Heineken España; Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo & VP Marcas de Restauración de McDonalds; Lourdes Ripoll de Ollera, Sustainability Vice President de Meliá Hoteles; Ana Fleta, Environment projects manager de Saica; Eva Egido Delgado, global head of compliance and sustainability de FCC, o Fernando Riaño, director de relaciones institucionales y sostenibilidad del Grupo Social ONCE.