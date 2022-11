"Esto no va de culpar a los jueces, va de buscar una solución", afirma Barbón sobre la ley del 'solo sí es sí'

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este jueves sobre la ley del 'solo sí es sí' que "esto no va de culpar a los jueces, va de buscar una solución al problema".

En declaraciones a los medios durante su visita a las instalaciones de Biogastur Generación Navia, Barbón ha recordado que "unos legislan, otros ejecutan y otros hacen cumplir". "Lo que no se puede es que cuando hay una aplicación no querida y no deseada se ataque a los jueces", ha indicado.

"Flaco favor se le hace a la separación de poderes y al respeto a los poderes del Estado. Yo no voy a culpar a los jueces, con independencia de que unas sentencias me gustan más que otras", ha señalado Barbón, que ha indicado que "la solución" al problema con la ley del 'solo sí es sí no pasa "por culpar a los jueces".

En ese sentido, ha indicado que aunque es necesario facilitar una mayor formación en perspectiva de género, la solución al problema pasa por "rectificar de inmediato y corregir los efectos no deseados de la aplicación de la ley". "Hay que buscar una salida a este embrollo", ha sentenciado.