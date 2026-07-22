El eurodiputado Jonás Fernández se reúne con la presidenta del FMI durante la misión del Parlamento a Washington

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández participa en la misión del Parlamento Europeo a Washington. - JONÁS FERNÁNDEZ

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández (PSOE), coordinador del grupo de Socialistas y Demócratas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo, ha participado esta semana en una misión oficial a Washington D.C. junto a una delegación de ocho eurodiputados.

Esta visita se enmarca en las actividades frecuentes del comité para mantener el diálogo tanto con las autoridades estadounidenses como con instituciones internacionales clave en materia económica asentadas en la capital, como el Fondo Monetario Internacional, según ha informado el equipo del parlamentario en nota de prensa.

Durante las tres jornadas de trabajo, iniciadas el pasado lunes, Fernández ha participado en las reuniones con la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, el secretario para Mercados Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Nick Tabor, los miembros de la Cámara de Representantes del comité de Servicios Financieros Sean Casten, Bill Foster y Juan Vargas, y el principal asesor en materia económica del presidente Donald Trump, Christopher Phelan.

También han mantenido encuentros con el presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), Paul Atkins, así como con expertos de think tanks de referencia como Better Markets y representantes del sector financiero, entre ellos Bloomberg y SIFMA.

La agenda de reuniones aborda algunos de los asuntos más relevantes para la economía internacional, como la implementación de Basilea III, la estabilidad del sistema financiero, la competitividad bancaria, el impacto de la inteligencia artificial en las finanzas, la evolución de los activos digitales y las stablecoins, así como el desarrollo del euro digital.

También se ha analizado la situación económica global, las prioridades de la política económica estadounidense y las implicaciones en el actual contexto geopolítico.