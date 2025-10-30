Eva Ledo, optimista de cara a un acuerdo en la próxima reunión con representantes de la educación infantil

OVIEDO 30 Oct. (EUROAP PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Eva Ledo, se ha mostrado este jueves optimista de cara a llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores de la educación infantil.

A preguntas de los periodistas en Oviedo, Ledo ha comentado que existe una reunión prevista para este lunes. "En ella vamos a estudiar otra propuesta a ver si en esta ocasión estamos más cercanos de lo que podemos llegar y de lo que ellas necesitan", ha indicado.

"Ellas saben que estamos manejando los márgenes existentes, intentando acercar posturas, lo saben, y son plenamente conscientes de que estamos trabajando en ello. Y yo espero que cediendo una parte y otra podamos llegar a un entendimiento", ha comentado Ledo.

Al mismo tiempo, ha indicado que se ha convocado a los sindicatos para la mesa de trabajo del reglamento de organización y funcionamiento que también era un ámbito que estaban demandando.