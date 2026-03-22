Evacuado en helicóptero al HUCA un motorista herido tras caer a un río en Cabranes

Archivo - Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, ha evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a un hombre que ha resultado herido tras sufrir una caída con su motocicleta en la AS-255, a la altura de Viñón, en el concejo de Cabranes.

Según ha informado el SEPA, el afectado presenta un politraumatismo. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.09 horas, en el que se alertaba de que un motorista había caído al río y que una persona que se encontraba en la zona había accedido al agua para socorrerle.

De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada, que a las 11.31 horas ya se encontraba en el lugar. El arbolado de la zona dificultó el acceso del helicóptero, por lo que los rescatadores tuvieron que descender a tierra para acceder al afectado.

Una vez junto al herido, procedieron a su atención y posterior evacuación mediante izado en camilla con grúa hasta la aeronave, desde donde fue trasladado al HUCA para su atención sanitaria.

Los efectivos dieron por finalizada la intervención a su regreso a base a las 13.21 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso al SAMU y a la Guardia Civil. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil local.