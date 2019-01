Un exabogado de UGT Asturias sufrió represalias cuando exigió transparencia económica al sindicato

Publicado 08/01/2019 17:34:03 CET

El extrabajador de UGT Asturias en calidad de abogado y expresidente del Comité de Empresa del sindicato, Carlos Suárez Peinado, ha afirmado que sufrió represalias por la dirección del sindicato cuando exigió transparencia económica al constatar irregularidades.

Suárez Peinado ha realizado estas manifestaciones este martes en la Comisión de Investigación de los Cursos de Formación que ha arrancado hoy en la Junta General del Principado.

A preguntas de los Grupos políticos con representación parlamentaria el que fue letrado de UGT durante 2009 y 2013 ha afirmado que cuando entró en el edificio de UGT Asturias desconocía "totalmente" la "complejidad extrema" que hay dentro del sindicato. "Hay un montón de empresas que a día de hoy aún no sé a qué se dedica", señala.

"Yo era socialista y Ugetista hasta que conocí todo esto", añade. Suárez Peinado reconoció que en algún momento cobró dietas del sindicato pero sólo en base a desplazamiento ya que trabajaba una vez al mes como abogado de UGT en Cerredo y en Cangas del Narcea y que participó como docente en tres o cuatro cursos de formación cobrando por ello.

A la pregunta de quien era el responsable de las cuentas, el letrado ha explicado que él como expresidente del comité de empresa siempre negación con la comisión ejecutiva, y concretamente con el secretario de organización, Abel Suárez.

También ha destacado que cuando fue a declarar a juicios con motivo de la apertura del ERE en el sindicato a finales de diciembre de 2011 sufrió muchas presiones. "Primero Abel Suárez me dijo que me iban a sancionar, y después me cayó una buena del entonces secretario general de UGT, Asturias, Justo Rodríguez Braga. Sabía que me iba a caer buena por eso puse mi teléfono móvil a grabar", apunta.