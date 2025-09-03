'Los Exconxuraos' de Llanera buscan ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera ha comenzado los trámites para lograr que 'Los Exconxuraos', la cita festiva más emblemática del concejo, obtenga la distinción de 'Fiesta de Interés Turístico Nacional'.

Esta ha sido la primera medida adoptada por el nuevo concejal del área de Festejos, José Antonio González Sánchez, quien trasladó a la viceconsejería de Turismo del Gobierno de Asturias la voluntad del Consistorio de impulsar esta declaración, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los Exconxuraos, que cada año reúne a miles de personas en el recinto ferial de Llanera, se han consolidado como una de las celebraciones históricas y culturales más destacadas de Asturias. Su recreación medieval, que gira en torno al perdón otorgado por el Papa a los vecinos de Llanera en el siglo XV, combina tradición, historia, gastronomía y espectáculo.

El reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional supondría "un paso más en la proyección de Los Exconxuraos, dando visibilidad a nivel estatal a un evento que ya es un referente regional, y consolidando a Llanera como un destino atractivo tanto para el turismo cultural como para el gastronómico y de ocio".

La obtención de esta distinción tendría también "un impacto muy positivo para el municipio", al "reforzar la imagen de Llanera como un lugar con un patrimonio festivo y cultural singular, capaz de atraer visitantes y dinamizar la hostelería, el comercio y la economía local".