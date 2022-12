. El exdirector científico del ISPA urge a Faustino Blanco a contratar nuevos investigadores

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdirector científico del Instituto para la Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), Carlos Suárez Nieto, ha instado este viernes al actual director gerente de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba), el exconsejero de Salud Faustino Blanco, a contratar a nuevos investigadores y lograr más recursos para el Instituto, a fin de no perder la acreditación obtenida hace un año como Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) reconocido por el Instituto de Salud Carlos III.

Suárez Nieto ha ofrecido una rueda de prensa junto al diputado de Podemos Ricardo Menéndez y la concejala de Somos Oviedo Ana Taboada, en la que ha reiterado sus críticas a la gestión de la dirección gerente de la Finba. A su juicio, esta dirección está pasando por encima de la dirección científica, actualmente en manos de la doctora Victoria Álvarez. "De facto está interfiriendo, asumiendo competencias que no son suyas y limitando que se estabilicen investigadores", ha aseverado.

El exdirector del ISPA asegura que "no entiende" cómo puede ser que la dirección gerente interfiera en las decisiones de la científica a la hora de decidir si contratar o no a más personal investigador. El problema, ha explicado, está en la contratación de investigadores que han obtenido contratos de la convocatoria Miguel Servet, ya que obliga a los institutos a comprometerse a su estabilización una vez terminan su contrato a los cinco años.

"La dirección de gestión está para traer recursos", ha defendido, criticando que Blanco se niegue a "comprometerse" a estabilizar a personal cuando "la experiencia en otros institutos es que haya una trayectoria ascendente en la captación de recursos". Suárez Nieto ha explicado que además de la captación de recursos, desde la gerencia también se podría presionar para que la Consejería de Salud estabilice a estos investigadores, tal y como se hace en otras autonomías.

En este punto ha explicado que en otras CCAA se crean puestos de trabajo de investigadores en el hospital y, cuando finalizan la beca de cinco años, se saca un concurso en el Sespa de investigador hospitalario y se le adscribe con carácter indefinido.

Con todo, el exdirector del ISPA asegura que la decisión de contratar o no a nuevo personal investigador "tiene que ser de la parte científica", y ha explicado que es urgente la contratación, ya que hay muchos investigadores que se están jubilando y "es necesario traer a gente del máximo nivel que sirva de relevo generacional". "No puede ser que un señor que no es científico diga que no se quiere comprometer a una cosa porque no sabe si habrá dinero". "Hombre, búscalo", ha dicho.

La normativa exige a los Institutos de Investigación acreditados que sean gestionados por una fundación, habitualmente pública, que esté supeditada al área científica. En este caso esa labor la ejerce la Finba, con capital mayoritariamente privado.

"INSUFICIENTE" DOTACIÓN DE RECURSOS

A este problema Suárez Nieto ha añadido la "insuficiente" dotación de recursos que recibe el ISPA tanto desde el Gobierno asturiano como desde la Finba. El Instituto recibe 700.000 euros procedentes de las consejerías de Salud y Ciencia, y otros 300.000 euros indirectos que se otorgaban a la Ficyt por unos investigadores contratados. Otros institutos de las mismas características, ha dicho, reciben más de diez millones de financiación pública, y el vecino de Valdecilla (Santander) recibe casi tres. Durante esta legislatura, ha lamentado, el presupuesto destinado a investigación "aumentó un cero por ciento".

Suárez Nieto ha puesto el foco también en la falta de infraestructuras de uso común para los investigadores, como la inexistencia de un animalario o la ausencia de equipamientos para hacer experimentos con las últimas tecnologías.

PODEMOS PIDE UNA APUESTA "CLARÍSIMA" A NIVEL PRESUPUESTARIO

Por su parte, el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón ha pedido una apuesta "clarísima" a nivel presupuestario y también en materia de estabilización de personal de prestigio.

Ha abogado por "dejar trabajar a los científicos" y no tenerlos "metidos en peleas administrativas". Ha pedido también que la fundación que gestione los fondos del ISPA sea 100% pública.