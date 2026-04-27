Expediente a los propietarios de la Finca Casa María en Cangas de Onís por vertidos al río Güeña

Vertido al Río Güeña, en Cangas de Onís. - COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado un expediente sancionador contra Villamaría Grupo El Campano, propietarios del restaurante Finca Casa María, en Cangas de Onís, por el vertido de aguas residuales al río Güeña.

Según la comunicación de acuerdo de iniciación del expediente, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha abierto expediente sancionador por "acción que causa daños al dominio público por el derrame de aguas residuales al cauce del río" a la altura del restaurante Finca Casa María.

Fue la Coordinadora Ecologista de Asturias la entidad que denunció estos vertidos ante la CHC. Ahora, la entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado a la entidad ecologista el inicio del expediente.

El portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, ha mostrado la satisfacción de la entidad por el expediente y porque se haya identificado a los autores del vertido, que generó "fuertes olores" en el río Güeña. "Los salmónidos de los ríos asturianos están en clara regresión debido a múltiples factores y uno de ellos es la contaminación de las aguas por vertidos", ha indicado, asegurando que este tipo de vertidos son "demasiado habituales" en los cauces asturianos por la "permisividad" que hay con el "mal funcionamiento" de depuradoras y vertidos autorizados.

"Esperemos que el Ayuntamiento de Cangas de Onís tome medidas para evitar más vertidos como este", ha zanjado, recordando que el abastecimiento y saneamiento de las aguas es una competencia municipal.