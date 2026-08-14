Éxtasis se incorpora al cartel del Regodón 2026 y actuará el jueves 20 de agosto en Laviana

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La información del festival Regodón 2026 ha informado este viernes de la incorporación a su cartel de Éxtasis, que actuará el próximo jueves 20 de agosto en Pola de Laviana, dentro de la programación del festival del Descenso Folklórico del Nalón.

La incorporación de la banda llega después de varios días de trabajo por parte de la organización. Desde el pasado sábado se venían realizando diferentes gestiones y contactos para poder cerrar una nueva actuación y completar la programación prevista para esa jornada.

Éxtasis está formado por Geri -Gerard Giner-, Putxi -Jordi Pujol- y Guero -Alex Salguero-, tres amigos que se conocen desde la infancia y que crecieron juntos en Viadecavalls. Con el paso de los años comenzaron a tocar y a componer sus propias canciones, convirtiendo la música en una forma de contar sus inquietudes, sueños y experiencias.

Su propuesta se mueve entre el pop, el rock más clásico y la rumba, con canciones especialmente pensadas para el directo y para ser cantadas junto al público. Su actuación tendrá lugar el jueves 20 de agosto en el Regodón 2026, que volverá a celebrarse en Pola de Laviana.