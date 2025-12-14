Extinguido un incendio declarado en una vivienda en Soto del Rey (Ribera de Arriba)

Incendio urbano en Ribera de Arriba - SEPA

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Mieres y La Morgal han sofocado este domingo el incendio declarado en una vivienda en Soto del Rey, Ribera de Arriba. El fuego calcinó el garaje y primera planta de la casa y afectó a la segunda.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20.36 horas de este sábado. En la llamada se indicó que salía humo negro del garaje de una casa unifamiliar y que había viviendas a ambos lados de la edificación afectada.

Cuando los bomberos llegaron al lugar el incendio estaba totalmente desarrollado y lo dieron por controlado a las 22.38 horas. La dotación realizó tareas de refrigeración y ventilación y retiró del lugar a la 1.51 horas. Los bomberos de Mieres regresaron al lugar, para su revisión, a las 4.33 horas.