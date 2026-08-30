La Factoría Cultural oferta para el nuevo curso talleres infantiles y juveniles de artes plásticas y escénicas

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural avilesina en su programación para el nuevo curso ofrece 9 talleres infantiles y juveniles con un total de 294 plazas (distribuidas en 26 grupos) para alumnado con edades que van desde los 3 a los 16 años. Los talleres corresponden a los ámbitos de las artes plásticas y gráficas, y las artes escénicas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, los objetivos pasan por introducir la enseñanza de las artes para enseñar a ser creativo, apostando por el desarrollo intelectual y sensorial de niños y jóvenes fomentando este aprendizaje artístico el desarrollo de capacidades físicas, afectivas, emocionales y/o comunicativas. Expresiones culturales que favorecerán, en todo caso, su creatividad y sensibilidad.

Las actividades se desarrollarán, generalmente, en grupos estables de un máximo de 12 personas por actividad. Se establece un precio de 6,30 euros en concepto de matrícula y de 6,30 euros en concepto por mes de asistencia. Hay bonificaciones según renta de hasta el 25% y por razón de familia numerosa, que pueden ser de hasta el 50%.